Erdoğan'dan Özel'in 'Deprem konutları 10 yılda bitmez' sözlerine tepki

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kahramanmaraş’ta 155.000 Konut Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni'nde konuştu.

Erdoğan, "2024 sonuna kadar 39 bin 136'sı Kahramanmaraş'ta olmak üzere 11 ilimizde toplam 201 bin 688 bağımsız bölüm afetzede kardeşlerimize teslim edilecek" dedi.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından önemli satırbaşları:

31 Mart seçimlerinde Cumhur İttifakı'na güvendiğiniz için teşekkür ediyorum. 31 Mart'ta Maraşlı kardeşlerim bir kez daha AK Parti ve Cumhur İttifakı'yla yola devam dedi. Rabbim sizlerden razı olsun. Rabbim aramızdaki dayanışmayı daim eylesin. Biz de sizin için aşkla çalışmaya devam edeceğiz.

Asrın felaketini yaşamanıza rağmen asla pes etmediniz, el ele vererek dayanışmanın en güzel örneklerini sergilediniz.

Asrın inşasını başlattık

6 Şubat'ta yaşadığımız asrın felaketini sarmak için gece gündüz çalışıyoruz. Şehrimizi eskisinden daha güzel, dayanıklı hale getirmenin gayretindeyiz. Asrın inşasını başlattık. Bir an olsun elimizi deprem bölgesinden çekmedik. Bugün bu büyük seferberlikte yeni bir adım atıyoruz.

Bugünkülerde birlikte 22 bin 228 konut ile 5 bin 170 köy evinin kurasını çekmiş oluyoruz. Gelecek yıl Maraş'ta 68 bin 876 konut ve iş yerinin teslimatı yapılacak. Rabbim bu hanelerimizde oturacak tüm ailelerimize huzur ve bereket nasip eylesin. Bu konutların yapımında emeği olan herkese, teşekkür ediyorum.

Geldiğimiz her makamı bir zıplama tahtası olarak değil, Türkiye’ye eser kazandırmak için bir fırsat olarak gördük. 6 Şubat’ta Türkiye hem kendi tarihinin hem de insanlığın başına gelmiş en büyük doğal afetlerden birini yaşadı. Depremden Maraş, Hatay, Adıyaman başta olmak üzere 11 ilimiz etkilendi.

Özel'e tepki: Deprem turistliği dışında ne yaptınız?

Ana muhalafet genel başkanının bize sataşmasına ne demeli? Hükümetimizi insafsızca eleştirmenin kime ne faydası var? Sayın Özel çıkmış, "Deprem konutları 10 yılda bitmez" diyor. Ben buradan kendisine soruyorum: Siyaset boş atıp dolu tutmasını beklemek midir? Sayın Özel afet konutlarımızı bitirmek için çalışan kurumlarımızın gayretlerini hiçe saymak sana ne kazandıracak? 6 Şubat'tan beri deprem turistliği dışında ne yaptınız? Hangi yaraya merhem oldunuz? Görevden el çektirilen şahsın kapısında 24 saat nöbet tutmak dışında hangi icraatınız oldu? Bak biz bugün Maraş’ta aziz milletimize söz verdiğimiz üzere 155 bininci konutumuzun kurasını çekiyor, anahtarını teslim ediyoruz.

Para balyaları yığma dışında taş üstüne taş koymazlar

Eski genel başkanınız, 14-28 Mayıs seçimleri öncesinde millete bedava konut sözü veriyordu. Madem bedava konut verebiliyorsunuz, belediyeler aracılığıyla yapsanız ya. Elinizi tutan mı var? Halep oradaysa, arşın burada. Bunlar yapamazlar. Bunlar millete hizmet edemez. Bunlar para balyaları yığma dışında taş üstüne taş koymazlar. Bunların işi fahiş fiyatlarla, şişirilmiş faturalarla konser düzenlemek. Bunların devrik genel başkanı, 'Hükümet bu enkazın altında kalır' diyordu. Bu zat önce seçim sandığının, sonra kurultay sandığının altında kaldı. 'Oğlum' dediği kim varsa bunun böğrüne hançer sapladı.

Bizi kendinizle karıştırmayın

Hedefimiz deprem bölgesinde evine girmeyen, iş yerine kavuşmayan tek bir kardeşimizi dahi bırakmamaktır. Kahramanmaraş'a kazandıracağımız 1000 yataklı şehir hastanesinin proje çalışmalarını tamamladık. 2025 Ocak itibariyle yapım ihalesi sürecini başlatacağız.

Sayın Özel'e diyorum ki gel eser ve hizmet siyaseti nasıl yapılırmış gör. Bizi kendinizle karıştırmayın. Seçim meydanlarında ne söylediysek hepsinin arkasındayız.

Kahraman şehrimizin asli hüviyetine sadık kalarak, çok daha modern, çok daha güzel bir Maraş'ı el birliğiyle yine biz inşa edeceğiz

Kahramanmaraş'ımıza 17 bin 500 seyirci kapasiteli stadyumumuzun merkezinde olduğu bir spor kompleksi inşa edeceğiz.