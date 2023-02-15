Ersan Şen: Olası kastla insan öldürme suçları var

Hüseyin GÖKÇE

Ceza Hukukçusu Prof. Dr. Ersan Şen, deprem felaketinde hasar gören binaların müteahhitleri yanı sıra sattıkları evler yüzünden inşaat şirketlerinin olası kastla insan öldürme suçlarının gündeme gelebileceğini söyledi. Yanı sıra sağlam olmayan binanın depreme dayanıklı gibi satılmasını da ‘nitelikli dolandırıcılık’ olarak tanımlayan Şen, sorumlu kişilerin mal varlıkları, hak ve alacaklarına el koyulabileceğini de aktardı. Şen, sosyal medya hesabında yaptığı değerlendirmede ise imar afl arında sorumluluğun yapı sahiplerine verilmesiyle birlikte, bunun idarinin sorumluluklarını ortadan kaldırmayacağını vurguladı.

EKONOMİ gazetesinin sorularını cevaplandıran Şen, binaların yıkılmasından sorumlu olduğu tespit edilen müteahhitler yanı sıra inşaat şirketlerinin de evlerin depreme dayanıklı olmamasına rağmen, dayanıklı olduğu hilesiyle sattıkları için de suçlanabileceklerini bildirdi. Şen, mevzuata aykırı bir yapının deprem riski taşıdığını bilen ve bilmesi gereken bir müteahhidin, ölüm neticelerini öngörememesinin kabul edilemez olduğunu dile getirdi.

Burada temel olarak olası kastla insan öldürme veya bilinçli taksirle insan öldürmeye sebebiyet verme suçlarının gündeme geldiğini vurgulayan Ersan Şen, yanı sıra nitelikli suçtan da söz edilebileceğinin altını çizdi.

Bu suçlara istinaden sorumlu kişilerin taşınmaz, hak ve alacaklarını içeren mal varlıklarına el koyulabileceği bilgisini veren Şen, bunun 5271 sayılı CMK’nın 128. maddesi gereğinde yapılabileceğini bildirdi. Şen, yine yapılacak yargılama sonucunda öldürme veya ölüme sebebiyet verme suçundan ise CMK’nın 123 ve 127. maddeleri uyarınca el koyma tedbirinin uygulanabileceğini vurguladı.

Bu konuya ilişkin delil toplama yetkisinin Cumhuriyet Savcıları ile kolluk kuvvetlerinde olduğu bilgisini veren Şen, ayrıca ilgilinin zorunluluk nedeniyle delil toplamak istemesi halinde bina fotoğrafl arı yanı sıra noter huzurunda; beton, demir ve topraktan üç şahit numune alarak delil toplayabileceğini anlattı.

“İmar Barışı idarenin sorumluluğunu ortadan kaldırmaz”

İmar barışı uygulamalarının ise yapının depreme dayanıklılığı konusunda sahibini sorumlu tuttuğuna değinen Ersan Şen, yapı kayıt belgesinin, yapının yeniden yapılmasına veya kentsel dönüşüm uygulanmasına kadar geçerli olduğunu, bu zamana kadar da sorumluluğu yapı malikine bırakmakla birlikte, idarenin denetim görev ve sorumluluğunu ortadan kaldırmadığını söyledi.