  1. Nasıl Bir Ekonomi
  2. Gündem
  3. EYT düzenlemesi AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı
Takip Et

EYT düzenlemesi AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) düzenlemesini içeren kanun teklifi, AK Parti milletvekillerinin imzasına açıldı.

Haber Merkezi
YAYINLAMA
GÜNCELLEME
Takip Et

EYT konusunu çözüme kavuşturacak kanun teklifi, AK Parti TBMM Grubu'nda milletvekillerinin imzasına sunuldu. Teklifin, kısa süre içinde Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

EYT'nin yanı sıra kamu borç yapılandırması, organize sanayi bölgeleri ile tarımla ilgili düzenlemeler içeren kanun teklifleri de milletvekillerinin imzasına açıldı.