FETÖ elebaşı Fetullah Gülen nereye gömülecek? İşte önceden planlanan mezarlık

Türkiye'nin iade taleplerine rağmen geri verilmeyen Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) lideri Fetullah Gülen’in ölüm haberi, terör örgütünün sosyal medya hesapları tarafından duyuruldu. Geçtiğimiz günlerde Gülen’in öldüğüne dair iddialar ortaya atılmış, ancak örgüt üyeleri bu iddiaları yalanlamıştı.

Nereye defnedileceği merak konusu oldu

Edinilen bilgilere göre, FETÖ elebaşı demans, diyabet ve kalp rahatsızlığı gibi bir dizi sağlık problemi yaşıyordu. 15 Temmuz Darbe Girişimi'ni yöneten ve örgüt üyeleriyle birlikte devletin çeşitli kurumlarına sızarak binlerce kişiye kumpas kuran Gülen’in nereye defnedileceği ise büyük merak konusu oldu.

Gömüleceği yer belli oldu

FETÖ lideri Fetullah Gülen'in, "Gurbet Mezarlığı" olarak adlandırılan bir yere defnedileceği iddia edildi. FETÖ mensuplarının bu mezarlığa "gurbet mezarlığı" adını verdikleri öğrenildi. İddialara göre, Gülen için burada özel bir mezar yeri hazırlandı. Anadolu Ajansı, 2021 yılında bu mezarlıkla ilgili "FETÖ'nün Pensilvanya'daki 'Gurbet Cemetery' isimli mezarlığı faaliyete geçti" başlıklı bir haber yayımlamıştı. Haberde, Gülen’in yakın dostu Salih Sal Dinçer'in de bu mezarlığa defnedildiği belirtilmişti.

Fetullah Gülen kimdir?

Fetullah Gülen, 1999'dan ABD Pensilvanya yaşıyordu. 15 Temmuz 2016'da Türkiye'de gerçekleşen darbe girişimini planlayan Gülen, on yıllar boyunca başta eğitim sistemi olmak üzere mensuplarını örgütleyip devletin çeşitli kademelerine soktu. Yıllar boyu devletin içerisinde paralel bir yapı kuran örgüt, 2016'da da darbe yapmaya çalıştı. Gülen, on yıllar boyunca ÖSYM sorularını çalmaktan tutun Ergenekon ve Balyoz gibi kumpas davalarına da planlar yaptı. Gülen, camilerde verdiği vaazlarda ağlayıp halkın dini duygularını sömürerek tarikatını kurmaya başlamıştı.