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FLAŞ İDDİA: Amcanın aracında bulunan örnekler kayıp Narin Güran'a ait çıktı

Son dakika gelişmesi... Diyarbakır'da günlerdir kayıp olan Narin Güran soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. Tutuklu amca Salim Güran'ın aracında bulunan bazı örneklerin kayıp Narin'e ait olduğu iddia edildi.

Haber Merkezi
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FLAŞ İDDİA: Amcanın aracında bulunan örnekler kayıp Narin Güran'a ait çıktı
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Diyarbakır'da kayıp Narin Güran'ı arama çalışmaları 15. gününde devam ederken yeni bir gelişme yaşandı. Jandarma, köy yakınındaki mezarlık etrafında depremde kullanılan yer altı görüntüleme cihazları ile arama yaptı. Öte yandan Narin'in kaybolduğu tarihlerde köye girip çıkan araçlar da mercek altına alındı.

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Arabada bulunan örnekler Narin'e ait iddiası

Halk TV'de yer alan habere göre tutuklanarak cezaevine gönderilen amca Salim Güran'ın aracında bulunan kusmuk, kan dokusu ve idrarların DNA karşılaştırılmalarının sonuçları ortaya çıktı. Araçta bulunan örneklerin kayıp Narin'e ait olduğu iddia edildi.

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 Tutuklu amca 'Narin aracıma binmedi' demişti

Tutuklanan amca Salim Güran, sorgusunda Narin'in aracına hiç binmediğini iddia etmiş ve "Evimin önünde dururken kapıları açık duruyordu. Belki o zaman Narin aracıma binmiş olabilir" demişti.

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