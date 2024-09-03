Kayıp Narin olayında yeni gelişme: Amcanın telefon kayıtları ortaya çıktı! Tutuklanmadan önce gazeteciye ne anlattı?

Diyarbakır’ın Bağlar ilçesine bağlı Tavşantepe Mahallesi’nde 21 Ağustos’ta öğlen saatlerinde gittiği Kuran kursundan ayrıldıktan sonra kendisinden haber alınamayan sekiz yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları 14 gündür devam ediyor.

Amca Salim Güran "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan Tavşantepe Mahallesi Muhtarı ve amca S.G., jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Salim Güran çıkarıldığı mahkemece "kasten öldürme ve kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma suçlaması" ile tutuklandı.

Telefondaki yazışmaları silmiş

Amcanın telefonunda yapılan incelemede, telefondaki WhatsApp yazışma ve görüşmelerinin tamamının silindiği tespit edildi.

Whatsapp mesajlarını neden sildi?

D.W. Türkçe'nin haberine göre S. G., telefonundaki whatsapp mesajları ve görüşmelerini neden sildiği sorusuna ifadesinde "Kardeşim Arif'in mermileri yakalandığında arayıp 'tanıdık yok mu' diye sordum. Bu sebeple o tarihte tüm whatsapp kayıtlarını sildim" karşılığını verdi.

PTS kayıtları neden kesildi?

Sorgu sırasında S. G.'ye küçük kızın kaybolduğu 21 Ağustos günü saat 14:33'ten sonra aracının PTS kayıtlarının kesildiği iddiası soruldu. Tarlalarında çalışan Atasoy ailesinin çocuklarını Uzunbahçe köyüne götürdüğünü, daha sonra köyde bulunan Ramazan Atasoy birlikte tarlaya geri döndüğünü iddia eden Güran, köye gittiğinde Mehmet Selim Atasoy'un eşinin kendisine su ikram ettiğini ve orada araçta onların küçük kızları ile oynadığını savundu.

Halk TV'nin haberine göre Muhabir Tv yazarı Tolga Demir, tutuklanmadan evvel, amca Salim Güran'la telefon görüşmeleri yaptı.

İŞTE O KONUŞMALAR...

2.GÜN

- Tolga : Selamün Aleyküm

- Salim : Aleyküm Selam

- Tolga : Salim bey geçmiş olsun

- Salim : Saolun teşekkür ederim

- Tolga : Ben İstanbul’dan arıyorum bu tarz konularla ilgili Youtube kanalımız var. Narin’den bir haber var mı?

- Salim : Kolluk kuvvetleri ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar ama henüz bir şey yok.

- Tolga : Köyünüzün içinden başka köylere yol geçiyor mu?

- Salim : Evet geçiyor

- Tolga : Bu kötü. Yoldan arabayla geçen biri Narin’i bir şey sorma bahanesiyle arabaya alıp kaçırmış olabilir.

- Salim : Olabilir valla bilemiyoruz.

- Tolga : Peki sizin daha önce çevre köylerden bu tarz kaçırma olayların olduğuna dair bir duyum falan aldınız mı?

- Salim : Hayır hiç duymadık.

- Tolga : Peki olsaydı duyar mıydınız?

- Salim : Evet mutlaka duyardık.

- Tolga : Salim bey aslında böyle bir kaçırma gerçekleşmişse sizin bu konuda yapabileceğiniz pek bir şey yok zaten ama böyle bir kaçırma gerçekleşmişse yol üzerinde mutlaka benzinlik vardır ve burada da aynı zamanda belirli yerlerde mobese kameralar vardır. Jandarma bunları çok kolay tespit edebilir.

- Salim : hmmm doğrudur. (Sesin tonu düşüyor.)

- Tolga: Salim bey sizin oralarda bağ evleri var mı?

- Salim : Evet var

- Tolga : peki oralara bakıldı mı?

- Salim : Evet jandarma bu yöne bakacaklar

- Tolga : Salim bey sizin köy kaç hanelik bir köydür

- Salim : Yaklaşık 110-120 hane var.

- Tolga : Büyük bir köymüş. Salim bey herkes az çok kendi köyündeki sapıkları bilir. Sizde şimdi tahmin edersiniz bu kişiyi?

- Salim : Hayır hayır bizim burada öyle bir şey yok herkes akrabadır herkes birbirini tanır

- Tolga : Şüphelendiğiniz hiç kimse yok mu şimdi sizin köyde bunu yapabilecek?

- Salim : Yok vala yok hiç kimseden şüphelenmiyoruz.

- Tolga: Bakın Salim bey şüphelenmiyoruz diyorsunuz ama sonuçta bu kızı birileri kaçırdı. Demek ki bu köyde bir sapık veya herhangi başka bir niyetle de olsa bunu yapan birileri var.

- Salim : Evet vala doğrudur bunu yaptılar

- Tolga : Bu durumda siz artık bu yapar bu yapmaz deyip kişileri ayırmadan herkesten şüphelenmek zorundasınız. Lütfen hiç zaman kaybetmeden herkesin evini didik didik arayınız.

- Salim : Ben bunu komutana bir söyliyeyim bakim hele ne diyecek

- Tolga- Narin’nin kaçırıldığı saate kim köydeydi sonra köyden çıktı geç geldi veya bir daha hiç dönmedi bunları araştırın biran önce

- Salim : Öyle biri yok herkes köydedir çıkan yok

- Tolga : Eğer bu kız biri arabayla götürmediyse bu kız mutlaka birin evinde veya vb metruk yapılardan birindedir elinizi çabuk tutmalısınız aksi taktirde geç kalınabilir.

- Salim : Doğrudur biz buralarada bakalım

- Tolga : Peki tekrardan geçmiş olsun inşallah en kısa zamanda sağ salim bulursunuz iyi günler dilerim hoşça kalın

- Salim : inşallah iyi günler

3. Gün

- Tolga : Selamün Aleyküm

- Salim : Aleyküm Selam

- Tolga: Salim bey nasılsınız

- Salim : Saol siz nasılsınız

- Tolga : Narin’den bir haber var mı?

- Salim : Yok vala hiç bir haber yok

- Tolga : Nasıl bir iz yok ya yer yarılıp bu koz içine girmedi ya, hiç mi bir gören duyan olmadı

- Salim : Ne bilelim vala hiç olmamış

- Tolga : Sosyal medyadan Narin’nin oynadığı bir kaç video var bunları gördünüz mü?

- Salim : Yook vala şimdi sen söyledin ben duydum benim bundan haberim yok.

- Tolga : O düğünde kimler vardı bunu tespit edin ve sonra herkesten şüphelenin ve göz hapsine alın. Gözünüz herkesin üzerinde olsun.

- Salim : Doğrudur ama biz sosyal medyadan bıkmışız öyle şeyler yazıyorlar ki hiç biri doğru değildir bunlara kimse inanmasın hepsi yalandır hepsi iftiradır astı astari yoktur

- Tolga : Peki Salim bey Narin’i bulun lütfen

- Salim : tmm inşAllah bizde çok istiyoruz

Bu görüşmemden bir kaç gün sonra Jandarma komutanı “Narin’i sağ salim getireceğiz” diye açıklama yaptı. Bir kişinin de gözaltına alındığı haberleri geçildi. Haberlerde yakalanan kişinin kim olduğu söylenmemişti.

Tolga Demir "Bunun için ne tür bir gelişme olduğuna dair yeniden amca Salim Güran’ı aradım..

İlk aradığımda cevap vermedi. Ancak üçüncü aramamda amca telefonuma cevap verdi

ve aramızda şu konuşma geçti." ifadelerini kullanarak yazının devamını paylaştı...

- Tolga : Salim bey merhabalar nasılsınız?

- Salim: iyim saol buyur (Salim bey eski Salim bey değil modu çok düşük olduğu gibi aynı zamanda oldukça asabidir.)

- Salim bey son gelişmeler nedir? Var mı bir haber?

- Salim : Hayır hiç bir şey yok

- Tolga : Salim bey biri yakalanmış ?

- Salim : evet doğrudur

- Tolga : Peki bu yakalanan kişi kim?

- Salim : Bunu söylememiz yasak jandarma yı ararsanız size söyler ama bize yasakladı kimseye söyleme dediler

- Tolga : Peki tmm sanırım aileden biri?

- Salim : Onun gibi bir şey yakındır.

- Tolga : Tmm Salim bey inşallah aile içinden bir şey çıkmaz u atım yabancı biridir.

- Salim : inşallah

"Batman'a gitmediği ortaya çıktı"

Halk TV muhabiri Ferit Demir, gözaltına alınan amca ve aynı zamanda Tavşantepe Mahallesi muhtarı Salim Güran ile ilgili "Biz yayındayken görüşmek istediğimizde bize çıkıştı ve Batman'a gittiğini söyledi. Ancak daha sonra Batman'a gitmediği ortaya çıktı. Kuran kursu ile ilgili yapılan sorgularda bir terslik görülmedi. Eve geldikten sonra kayboluyor Narin." demişti.