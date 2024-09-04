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Kayıp Narin Güran soruşturması: Mezarlıkta yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yapıldı

Diyarbakır’da 15 gündür haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ı bulmak için mezarlıkta yer altı görüntüleme cihazıyla arama yapıldı.

Haber Merkezi
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Kayıp Narin Güran soruşturması: Mezarlıkta yer altı görüntüleme cihazıyla tarama yapıldı
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21 Ağustos’ta merkez Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe Mahallesi’nde Kur’an kursu dönüşü bir daha haber alınamayan 8 yaşındaki Narin Güran’ı arama çalışmaları devam ediyor.


Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında mahalledeki mezarlıkta jandarma eşliğinde yer altı görüntüleme cihazıyla arama çalışmaları yapıldı.


Çalışmalarda kapsamında mahalleye giriş çıkış yapan araçlarda da arama çalışması yapılıp kayıt alınıyor.

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