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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Papa 14. Leo’ya mektup: Gazze için birlikte çalışalım

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo’ya tebrik mektubu göndererek Gazze’deki insani trajedilerin son bulması için ortak çaba çağrısında bulundu.

Haber Merkezi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Papa 14. Leo’ya mektup: Gazze için birlikte çalışalım
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa 14. Leo'ya makama seçilmesi münasebetiyle bir tebrik mektubu gönderdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Papa'ya gönderdiği mektupta, Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılması için birlikte gayret gösterme temennisinde bulundu.

"En içten duygularla tebrik ediyorum"

Cumhurbaşkanı mektubunda “Papalık makamına seçilmeniz münasebetiyle sizi Milletim ve şahsım adına en içten duygularla tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

"Papa Fransuva tüm dünyanın takdirini topladı"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, kıymetli bir devlet adamı olan müteveffa Papa Fransuva’nın bölgesel ve uluslararası ihtilafların yoğunlaştığı bir dönemde barış ve hoşgörünün yerleşmesi için büyük çaba sarfederek tüm dünyanın takdirini topladığını söyledi.

Gazze için ortak hareket etme çağrısı

Cumhurbaşkanı mektubunda, “Papa Fransuva’yla kurduğumuz samimi ve yapıcı diyaloğu sizinle de sürdüreceğimize inancım tamdır. Türkiye ile Vatikan arasındaki münasebetlerin daha da ileri taşınmasının, uluslararası alanda hoşgörünün güçlenmesine ve Gazze başta olmak üzere insani trajedilerin sonlandırılmasına önemli katkı sağlayacağı samimi kanaatimdir.” ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, mektubunda ayrıca Gazze başta olmak üzere insani trajedilerinin sonlandırılması için birlikte gayret gösterme temennisinde bulundu.

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