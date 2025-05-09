Dünya çapında bir milyardan fazla Katoliğin manevi bağlılığını yönetecek olan Papa 14. Leo hem dini hem de devleti yöneticiliği rolüyle en kritik makamın başına oturdu.

ABD'den seçilen ilk papa olma ünvanına sahip olan Papa 14. Leo, asıl adıyla Kardinal Robert Francis Prevost’un maaşı merak konusu oldu.

Papa 14. Leo ne kadar maaş alacak?

Papa, yani Roma Katolik Kilisesi'nin en yüce lideri, geleneksel bir maaş almıyor.

Dünyanın en küçük bağımsız ülkesi olan Vatikan ise Papa'nın konaklama, beslenme, seyahat, sağlık ve güvenliğe kadar her türlü ihtiyacını karşılıyor.

Vatikan tüm masrafları ödenmiş bir hayat sunuyor

Nitekim, tutumlu ve mütevazı yaşam tarzıyla bilinen Papa Francis , 2013-2025 yılları arasında Kilise Başkanlığı yaptığı süre boyunca her türlü kişisel geliri aktif olarak reddetmişti. Teknik olarak Papa'nın mütevazı bir maaşa hak kazandığı düşünülebilir. Bunun ayda yaklaşık 2.500 euro (kabaca 2.150 sterlin) olarak tahmin ediliyor. Ancak Papa Francis aldığı kararla, adını aldığı Assisi'li Aziz Francis'i yansıtarak sadeliğe ve yoksullara olan bağlılığını yansıttı. Önceki papaların da cömert maaşlar aldıkları görülmedi. Bunun yerine, Vatikan esasen tüm masrafları ödenmiş bir hayat sundu.

Francis sarayda oturmadı, mütavazi bir tercihte bulundu

Konaklama geleneksel olarak görkemli Apostolik Sarayı'nda sağlanıyordu, ancak Francis'in Vatikan arazisindeki daha sade Domus Sanctae Marthae misafirhanesinde kalmayı tercih ettiği biliniyor.

Papa yoksulluktan uzak

Papa maaş almasa da, yoksul olmaktan uzaktır. Papa Francis'in papalık varlıklarına ve Vatikan tarafından finanse edilen hizmetlere erişimi de içeren net değerinin tahminleri 12 milyon sterlin civarında olduğu tahmin ediliyor.

Cömert bir ödeneğe erişimi var

Papaların araç filosuna, resmi konutlara ve hayırsever bağışlar için cömert bir ödeneğe erişimi var. Bunun en bariz örneği Papa Francis'in Roma hapishanesindeki mahkumlara 200.000 € bağışlaması gösterilebilir. Ancak bu kaynaklar kişisel ihtiyaçlar için kullanılmıyor. Papaların maddi kazanç değil, manevi yöneticiliği desteklemeleri bekleniyor. Aslında bu rol, emeklilikten sonra bile ömür boyu sorumluluklar getiriyor; tıpkı 2022'deki ölümüne kadar Vatikan'da yaşayan Papa Emeritus XVI. Benedict gibi.

En büyük katkı 3 ülkeden geliyor

En büyük katkılar ABD, Almanya ve İtalya'dan geliyor. Ancak Vatikan'ın itibarı derin ceplere sahip olduğunu düşündürse de, mali durumu sanıldığı gibi istikrarlı değil.

Vatikan'ın bütçe açığı

2023 yılında 70 milyon sterlinlik şaşırtıcı bir açık bildirilmesi, Papa Francis'in Vatikan çalışanları için oluşturulan emeklilik fonunun uzun vadeli sürdürülebilirliği konusunda endişe duymasına neden olmuştu.

Mali durumun kötüleşmesi ile maaş kesintileri yapıldı

Pandemi nedeniyle daha da kötüleşen devam eden mali endişelere yanıt olarak Francis, 2021'de kapsamlı maaş kesintileri yürürlüğe koydu.

Daha önce aylık 4 bin ile 5 bin 500 euro arasında kazanan kardinallerin maaşlarında yüzde 10 kesinti yapıldı.

Piskoposlar ve rahipler ne kadar kazanıyor?

Piskoposlar artık ayda yaklaşık 3.000 euro kazanırken, Roma'daki sıradan rahiplerin ortalama kazancı sadece 1.200 euro.

Genellikle yoksulluk yemini eden rahip ve rahibeler, Kilise içinde idari görevlerde bulunmadıkları sürece maaş almazlar.

Francis ayrıca, harcamaları kontrol altına almak ve şeffaflık ile adalete olan bağlılığını göstermek amacıyla, üst düzey din adamlarına sübvansiyonlu Vatikan daireleri sunma geleneğine son vermek için de harekete geçmişti.