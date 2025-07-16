Türkiye, Eurofighter savaş uçağına bir adım daha yaklaştı!

Şirketin havacılık faaliyet alanında Avrupa ve diğer ülkelerden sorumlu yöneticisi Richard Hamilton, şirketin Warton'daki tesisinde yaptığı açıklamada "İngiltere hükümeti ile çeşitli siparişler üzerine çalışıyoruz" dedi.

Hamilton, müzakerelerinin satış ile sonuçlanıp sonuçlanmayacağı yönünde basının yönelttiği soruya, "Evet, elbette" cevabını verdi ve Türkiye, Suudi Arabistan ve Katar'ınkiler dahil olmak üzere 150 adet uçağın siparişe konu olduğunu söyledi.

Kendi savaş uçağını geliştirmeye devam eden Türkiye, yaşı ilerleyen savaş uçağı filosunu yenilemek amacıyla 40 adet Eurofighter Typhoon çok maksatlı avcı uçağı alımı için üretici konsorsiyuma mensup İngiltere ve Almanya ile müzakereler yürütüyor.

BAE'nin kaç adet ihracat siparişi alacağı yakından izleniyor. Sendika temsilcileri yeni sipariş alınmaması halinde 2030'lu yıllarda üretimin duracağı uyarısında bulunmuşlardı.

4 ülkenin ortak üretimi

Eurofighter projesi, ülkeler arasında görev paylaşımına dayalı bir sistemle üretiliyor.

İngiltere (BAE Systems): Gövde tasarımı ve aviyonik entegrasyon.

Almanya (Airbus Defence): Kanat yapıları ve yazılım geliştirme.

İtalya (Leonardo): Silah sistemleri entegrasyonu.

İspanya (Airbus Military): Uçağın arka gövde kısmı.

1986 yılında, EAP (Experimental Aircraft Programme) adında bir prototip geliştirilerek tasarım konsepti test edildi. Bu testlerden elde edilen veriler, Eurofighter Typhoon’un tasarımına doğrudan katkı sağladı.

Eurofighter Typhoon’un ilk uçuşu 27 Mart 1994’te gerçekleşti. Ancak karmaşık tasarım ve gelişmiş teknolojilerin entegrasyon süreci nedeniyle uçakların seri üretimi ve teslimatı, 2003 yılına kadar ertelendi. İlk operasyonel uçuşlar ise 2004 yılında gerçekleşti. Zamanla Typhoon, üretici ülkelerin hava kuvvetlerinin envanterine katılarak hem hava üstünlüğü hem de yer hedeflerini vurma görevlerinde etkili bir şekilde kullanılmaya başlandı.

Yüksek irtifada görünmezlik özelliği var

Typhoon, aerodinamik olarak son derece verimli bir delta-kanat ve kanard tasarımına sahip. Bu tasarım: