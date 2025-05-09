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Vatikan'da büyük gün! Papa 14. Leo'nun göreve başlama ayini için tarih verildi

Dünyanın merakla beklediği Katolik dünyasının yeni ruhani lideri Papa 14. Leo’nun göreve başlama ayini için tarihi belli oldu. Vatikan, 18 Mayıs’ta Papa 14. Leo’nun resmi olarak göreve başlayacağını duyurdu.

Haber Merkezi
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Vatikan'da büyük gün! Papa 14. Leo'nun göreve başlama ayini için tarih verildi
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Vatikan'da yeni Papa'nın seçilmesinin ardından bu kez Papa 14. Leo'nun resmi göreve başlama ayinini düzenleyecek. Dünyanın gözü Katolik dünyasının yeni ruhani liderinin töreninde olacak. 

Vatikan'da büyük gün

Vatikan'dan yapılan açıklamada Papa 14. Leo'nun resmi göreve başlama ayininin 18 Mayıs'ta yapılacağı bildirildi. 

Papa Franciscus'un 21 Nisan'da vefat etmesinin ardından Vatikan'da dün yapılan papalık seçiminde (Konklav) göreve seçilen Papa 14. Leo'nun ilerleyen günlere ilişkin programı Vatikan Basın Ofisi tarafından paylaşıldı.

Buna göre, 10 Mayıs'ta kardinallerle bir araya gelecek olan yeni papa, seçildiği Konklav'ı takip eden gazetecilerle 12 Mayıs'ta buluşacak, 16 Mayıs'ta Vatikan'a akredite yabancı ülke büyükelçileri ve misyon şeflerini kabul edecek.

Aziz Petrus Meydanı'nda papalığa başlama ayini yapılacak

Papa 14. Leo için 18 Mayıs Pazar günü Vatikan'ın Aziz Petrus Meydanı'nda resmi papalığa başlama ayini düzenlenecek.

Öte yandan, Vatikan Basın Ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Papa 14. Leo'nun, Vatikan'da Papalık Kabinesi olarak bilinen "Curia"daki tüm başkan ve üyeleri geçici olarak aksi bir hükümde bulunana dek onayladığı ve görevlerini sürdürmelerini istediği belirtildi.

ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost seçilmişti

Vatikan'da 7 Mayıs'ta başlayan Konklav'ın dünkü 4. oturumunda 69 yaşındaki ABD'li Kardinal Robert Francis Prevost, seçici 133 kardinalin en az 89'unun oyunu alarak Katolik Kilisesi'nin 267'nci papası olarak seçilmişti. Prevost, kendisi için "Papa 14. Leo" ismini seçmişti.

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