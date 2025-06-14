İsrail, İran'a yeni saldırı başlattı: Tahran'da patlama sesleri
İran'ın misilleme saldırısının ardından İsrail, İran'a yönelik yeni saldırı başlattı. Başkent Tahran'da yoğun patlama sesleri duyuluyor.
İsrail ve İran'ın karşılıklı saldırıları devam ederken başkent Tahran'da yeniden patlama sesleri duyuldu.
Tahran'ın merkezinde duyulan şiddetli patlamalarla birlikte gökyüzünde hava savunma füzelerinin havadaki hedeflere karşılık verdiği görüldü.
IRNA, yeni saldırı sebebiyle Tahran'da hava savunma sistemlerinin devreye girdiğini duyurdu.
AFP muhabiri, Tahran patlama seslerinin duyulduğunu aktardı.
İsrail ordu radyosu da İran'daki hedeflere yeniden saldırı başlatıldığını doğruladı.