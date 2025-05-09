DEM Parti Sözcüsü Doğan: Ülkeyi yönetenler daha cesur adımlar atmalılar

Halk TV’de katıldığı programda konuşan DEM Parti Sözcüsü Ayşegül Doğan, terör örgütü PKK’nın fesih kongresi açıklamasını değerlendirdi. Doğan, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’in geçtiğimiz günlerde yaptığı “Her yeni ve olumlu gelişme bir sonraki olumlu gelişmeyi çağıracaktır” sözlerini hatırlatarak “İşte biz mesela DEM Parti olarak bize soranlar adına, toplum adına buradan bir kez daha kendilerine sesleniyoruz. Tam da bu cümlenin altının doldurulmasını bekliyoruz” dedi.

“Siyasete büyük sorumluluk düşüyor”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, “siyasete çok büyük sorumluluk düştüğünü” söylediğini belirten Doğan, “Mesela bu konuda aynı cümleleri kuruyoruz. Bakınız biz de siyasete büyük sorumluluk düştüğünü söylüyoruz ve siyasetin bu sorumluluğu taşıması gerektiğini söylüyoruz. Ancak bugün ülkeyi yönetenler bu konuda daha sorumlu ve daha cesur adımlar atmalılar. Bu bir toplumsal ihtiyaç bu DEM Parti’nin ipe un sermek için ya da koşul olarak ortaya koymak için yaptığı bir tespit değil. Bir toplumsal ihtiyaç olarak saptamayı ortaya koyuyoruz. Bunun giderilmesi nasıl mümkün olabilir? Siyasi bir kararla siyasi bir irade ile mümkün olabilir. Bunu da yapacak olan bugün hükümet edenlerdir, iktidarda olanlardır, iktidar blokudur” diye konuştu.

“İktidarla hemfikir olduğumuz için değil ama bazı konularda tüm Türkiye toplumunun hemfikir olması gerekiyor”

DEM Partili Doğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin, terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ortaya koyduğu çabanın çok değerli ve anlamlı olduğuna değinerek “Bunu sürdürülmesi gerekiyor diğer muhalefet partilerinin genel başkanları da dahil olmak üzere herkesi heyecanlandıran bir konudan bahsediyoruz. Çünkü artık bir çatışmalı sürecin son bulmasının mümkün olabileceğinden söz ediyoruz. Barış imkanından, ihtimalinden değil, bunun mümkün olduğunu gösterebileceğimiz tarihsel bir zamana girdik. Barış mümkün, bir ihtimal değil artık. Demokratik bir Türkiye mümkün. Bu bir ihtimal değil. Zaten farklı düşünenler ve bu konuda farklı düşüncelere sahip olanların bu konuları konuşması tartışması gerekirdi. Biz müzakere ve mücadele partisiyiz. İktidarla hemfikir olduğumuz için değil ama bazı konularda hepimizin, tüm Türkiye toplumu olarak hemfikir olması gerekiyor.” dedi.