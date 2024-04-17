Güney Ege’de fırtına uyarısı
Güney Ege’de rüzgarın bugün kısa süreliğine fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün kısa süreliğine de olsa Güney Ege'de rüzgarın fırtına şeklinde eseceğini duyurarak vatandaşları uyardı. MGM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
* Güney Ege’de rüzgârın bugün (17.04.2024) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (Deniz ulaşımında aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.