Güney Ege’de fırtına uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bugün kısa süreliğine de olsa Güney Ege'de rüzgarın fırtına şeklinde eseceğini duyurarak vatandaşları uyardı. MGM'den yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

* Güney Ege’de rüzgârın bugün (17.04.2024) öğle saatlerinden itibaren güney ve güneydoğu yönlerden 6 ila 8 kuvvetinde (50-75 km/saat) fırtına şeklinde eseceği tahmin edilmektedir. Fırtınanın aynı gün akşam saatlerinden sonra etkisini kaybetmesi beklenmektedir. Beklenen fırtına nedeniyle meydana gelebilecek olumsuzluklara (Deniz ulaşımında aksamalar vb) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.