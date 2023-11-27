Hablemitoğlu cinayeti: Tetiği çekeni biliyorum

Ankara Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu suikastı çerçevesinde terör örgütü FETÖ'nün lideri Fetullah Gülen’in de arasında bulunduğu 10 sanığın yargılandığı davaya devam edildi.

Ankara 28. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya, sanıklar Levent Göktaş, Aydın Köstem, Mehmet Narin, Fikret Emek, Ahmet Tarkan Mumcuoğlu ile eski istihbaratçı Enver Altaylı katıldı.

Mahkeme Başkanı dava dosyasına gelen evrakı okumasının ardından tanık dinleneceğini belirtti.

Duruşmada tanık sıfatıyla yer alan A.N., Necip Hablemitoğlu’yla siyasi konularda konuştuklarını ifade ederek, "FETÖ’den bahsediyordu. Elebaşı Gülen’in eylemlerinden konuşurduk. Türkiye üzerinden nasıl oyunlar oynandığından söz ederdi. Enerjisini Gülen olayına vermişti. Kendisine MİT müsteşarlığı teklif edildiğini söylemişti. Kimin teklif ettiğine ilişkin herhangi bir şey söylemedi" diye konuştu.

"Çocuklarım ve eşim var adını veremem"

Tanık E.P.’de Hablemitoğlu ile uzun süreli arkadaş olduklarını ifade etti. Vefat ettiği gün dönemin terörle şube müdürünün kendisini aradığını aktaran tanık, "Bana ’Necip Hablemitoğlu kim? Basın neden bu kadar üzerinde duruyor’ dedi. Bana olaydan birkaç ay önce Necip’i çok seviyorum ben diyordu. İlginç. Olay olduğu gün Necip’in eşinin çalıştığı üniversiteyi arıyor. ’Necip orada mı?’ diyor. Bu arama da çok ilginç” dedi.

Hablemitoğlu suikastında tetiği çeken kişiyi bildiğini iddia eden tanık E.P., "Araştırmalarım sonucunda tetiği çekeni biliyorum ama söylersem duruşma salonlarından kurtulamam. Vurulduğu yerin 75 metre yukarısında sauna var. Sordum O.K.’ya ’Baktınız mı oralara’ diye. Anlamamazlıktan geldi. Ben tetiği çekeni biliyorum ama adını vermem. Benim 2 çocuğum eşim var. Bizi kim koruyacak? Ben buraya kadar getirdim bundan sonrada polislerimiz sürdürsün" dedi.

Avukat ve tanık beyanlarının ardından duruşma, yarın devam etmek üzere ertelendi.