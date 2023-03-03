Hangi ilin kaç milletvekili çıkaracağı belli oldu

Hüseyin GÖKÇE / ANKARA

Yüksek Seçim Kurulu, 2022 yılı Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) verileri uyarınca illerin çıkaracağı milletvekili sayılarını yeniden belirledi.

Tunceli ve Bayburt’un çıkardığı vekil sayısı düşerken, Kocaeli ve Sakarya’nın çıkardığı vekil sayıları arttı.

Başka bir ifade ile önümüzdeki seçimde Tunceli ve Bayburt TBMM’de sadece 1’er milletvekili ile temsil edilecekler.



Kocaeli’nin vekil sayısı 13’ten 14’e, Sakarya’nın vekil sayısı ise 7’den 8’e çıkarıldı. Depremden zarar gören iller dahil, diğer illerin milletvekili sayıları ise değişmedi.

Resmi Gazete’de yayımlanan YSK kararına göre ayrıca Ankara 36, Bursa 20, İstanbul 98, İzmir ise 2 milletvekili çıkaracak.

Yüksek Seçim Kurulu, ADNKS sonuçları yayınlandıktan bir süre sonra her yıl rutin olarak illerin milletvekili sayılarını yeniden hesaplayarak yayımlıyor.

Deprem illerinden Adana 15, Adıyaman 5, Diyarbakır 12, Elazığ 5, Gaziantep 14, Hatay 11, Malatya 6, Kahramanmaraş 8, Şanlıurfa 14, Kilis 2, Osmaniye 4 milletvekili çıkaracak.