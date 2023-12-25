Husilerin vurduğu gemi tamir için Türkiye'de

4 Aralık'ta Yemen açıklarında üç gemilik ticari konvoydayken Husilerin attığı roketle vurulan Panama bayraklı "Number 9" isimli konteyner gemisi tamir için Yalova’ya getirildi.

Altınova ilçesinde bulunan Tersaneler Bölgesi’ndeki bir firma tarafından geminin bakım ve onarımları gerçekleştirilecek. 260,55 metre uzunluğunda ve 32,3 metre genişliğe sahip dev konteyner gemisinin roket saldırısı sonucu gövdesinden ağır hasar aldığı gözlemlendi.

Öte yandan, 4 Aralık'taki saldırıda "Number 9" ile beraber "Unity Explorer" ve "Sophie II" de isabet almıştı.

Yemenli Husiler, İsrail'in Gazze'ye 7 Ekim'de başlattığı bombardımanların ardından bu ülkeye giden gemileri hedef alacağını duyurmuş ardından birçoğuna saldırı düzenlemişti.