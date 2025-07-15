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İBB Meclisi'nde gerilim: Ne yapacaksınız, beni tutuklatacak mısınız?

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi'nde MHP'li Grup Başkanvekili Orkun Ayhan ile İBB Başkanvekili Nuri Aslan arasında gerilim çıktı.

Haber Merkezi
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İBB Meclisi'nde gerilim: Ne yapacaksınız, beni tutuklatacak mısınız?
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi’nin Temmuz ayı ilk oturumunda, MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan ile İBB Başkanvekili Nuri Aslan arasında gerginlik yaşandı. Oturumda taraflar arasında sözlü tartışma dikkat çekti.

Oturum sırasında söz alan MHP Grup Başkanvekili Orkun Ayhan, İBB yönetimini eleştirerek, “Burayı siz yönetiyorsunuz, doğrudur. Affedersiniz ama babanızın çiftliği gibi yönetemezsiniz. Burası kanunlarla, kurallarla yönetilir. Kimse size emir talimat veremez ama kanun ve kurallara aykırı yönetim eğilimi gösterirseniz, bunun yasal yaptırımları olur. Kimse babasının yeri gibi bir meclisi yönetemez” ifadelerini kullandı.

"Ölümden öte köy yok. Ne yapacaksınız, beni tutuklatacak mısınız?”

Ayhan’ın sözlerine yanıt veren İBB Başkanvekili Nuri Aslan ise “Getirin kelepçeyi. Ne diyorsunuz ya? Bir ben kalmıştım İstanbul’da. Olur mu öyle şey? Ben hazırım. Bakın, her seferinde bana meclisi nasıl yöneteceğimi öğretmeyin. Ben size de Faruk Bey’e de Ülkü Hanım’a da söylüyorum. Ama siz beni tutuklanmakla tehdit edemezsiniz. Olmaz böyle bir şey. Olmaz. Korkum yok. Ben Cumhuriyet’e bağlıyım. Ayıp olur. Bu çok ayıp oluyor. Kanuna göre ve bildiğim şekilde yöneteceğim. Ölümden öte köy yok. Ne yapacaksınız, beni tutuklatacak mısınız?” dedi.

Salonda kısa süreli gerilim meydana geldi

Tartışma salonda kısa süreli gerilime neden olurken, oturum Başkanvekili Aslan’ın sözleriyle devam etti. Gerilimin ardından söz alan diğer grup başkanvekilleri de oturumun sağlıklı ilerlemesi çağrısında bulundu.

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