İlk Türk astronot Alper Gezeravcı ne zaman dünyaya dönecek? SpaceX saat verdi

Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın da bulunduğu Dragon uzay aracı ve Axiom-3 (Ax-3) ekibinin Dünya'ya dönüşü 3 kez ertelenmişti.

Gezeravcı ve ekibinin Dünya'ya ne zaman döneceğiyle ilgili SpaceX'ten yeni bir açıklama geldi.

SpaceX, sosyal medya platformu X'ten yaptığı açıklamada, Ax-3 ekibinin Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) ayrılmasının ardından TSİ 17.05'te Dünya'ya dönmesinin planlandığını duyurdu.

Şirket, Dragon uzay aracının ISS'den ayrılmasının iniş bölgesindeki hava koşullarına bağlı olduğunu belirtti.



