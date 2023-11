İmamoğlu: Bu kurultay muhalefetin toptan şekilleneceği bir kurultaydır

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda divan başkanı seçildi. İmamoğlu'nu öneren iki isim, Özel'i destekleyen Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile Kılıçdaroğlu'nun yanında duran İstanbul Milletvekili Zeynel Emre oldu.

Salonda büyük coşkuyla karşılanan İmamoğlu'nun CHP Kurultayı'nda yaptığı konuşması şöyle:

* CHP, bu ülkenin kurucu ve birleştirici gücüdür. Bu toprakların en köklü, en kapsayıcı siyasi geleneğidir. Bu eşsiz parti, bir yanıyla Anadolu'nun kadim kültüründen ve insanlığın evrensel değerlerinden beslenir. CHP, altı ok ile kendini ifade eden, adalet, özgürlük, insan hakları kaygısı taşıyan herkesin partisidir. CHP, Anadolu gibi renkli ve bereketli, Türkiye gibi cesur ve güçlüdür. Bütün eksikleri ve hatalarıyla 100 yıllık tarihimiz, onur ve gurur tarihimizdir.

AK Parti'ye eleştiriler

* Bu ülkenin kurtuluş ve kuruluş süreçlerini yürütürken bu topraklarda yaşayan halkımızı birleştirerek milli görevimizi, her düşüncenin üzerinde tutarız.

* Bugün bizi yine hayati bir görev bekliyor. Cumhuriyet ve demokrasinin ilke ve idealleri etrafında yeniden, milletçe, kayıtsız şartsız buluşmaya ihtiyacımız var. İnançlara saygılı laikliğin, herkesi özgürleştiren o güçlü teminatını eksiksiz biçimde hayata geçirmeye ihtiyacımız var.

* Bu topraklarda yaşayan her bir yurttaşı eşit ölçüde değerli ve saygın görmeye dayalı bir toplumsal bütünleşmeye ihtiyacımız var. Ülkemizi zenginleştirmeye ve zenginliklerimizi adil biçimde paylaşmaya ihtiyacımız var. Gücünü, demokrasi ve hukuka bağlılıktan alan bir prensibe ihtiyacımız var.

* İlk günden beri Cumhuriyetçi, hep birlikte halkçıyız. Bu büyük gücün bir üyesi olmak, bir delegesi olmak hepimiz için onurdur, şereftir. Bu gücün bir üyesi olmak aynı zamanda toplumsal bir görevdir.

* Ne yazık ki, vatandaşlarımızı kutuplaştıran, tahammülsüz, hukuksuz, eğitimi çökertmiş ve bizi eşi görülmemiş derecede bir hayat pahalılığına mahkum etmiş iktidarla ikinci yüzyıla adım aldık.

* 21 yıldır iş başında olan bu baskıcı iktidar, cumhuriyetimizi, demokrasimizi, devletimizi ve birbirimize olan inancımızı tahrip etti. Devletimizi, asırlık yapılarımızı darmadağın etti. Eşsiz ülkemizi, dünyadan uzaklaşmış bir yönetim anlayışına mecbur etti. Gelir dağılımını tehlikeli bir biçimde bozdu. Çalışanların yüzde 60'ını asgari ücrete mahkum etti. Ülkemizin en önemli üretim gücü olan yetenekli ve girişimci orta direği yok etti. Yargı sistemini silah gibi kullanarak bugünlerde gazetecilere yaptığı gibi kendisine muhalefet eden kim varsa herkesi içeri attı. Başımızdakiler adaletsiz bir ortam, baskıcı ve sadece işi bilmeyen insanlar değiller, aynı zamanda halkımızı borç batağına soktular.

Bu kurultay tarihi bir kurultaydır

* Bu kurultay, milletimiz, devletimiz ve partimiz adına tarihi bir kurultay olacak. Bugün ve yarın, ikinci yüzyılın inşasına giden büyük bir yolculuğun büyük bir adımını atacağız. Bu kurultay, sadece CHP kurultayı değil, Türkiye muhalefetinin toptan şekilleneceği bir kurultaydır. Bu kurultay, sadece CHP olarak siyaseti değil, sendikalardan sivil topluma, gençlerden katınlara, çalışanlara, emeklilere kadar herkesi çok umutlandıracak. Bu kurultay, toplumsal muhalefete büyük güç ve moral verecek. Bu halk, bundan sonra artık her zaman diri, dipdiri ayakta olmak istiyor. Sadece 6 gün önce her türlü engellemeye rağmen duruma el koyarak Cumhuriyetin 100. yılını 100 yıldır görülmemiş kalabalıkla nasıl kutladıysa, bu aziz millet bu ülkeyi yeniden ve baştan inşa etmeyi bilecektir.

* Bu kurultayda halkımıza karşı her birimizin tarihi bir sorumluluğu vardır. Bu kurultay, geleceğin Türkiyesini adım adım kuracağımız yeni yüzyılın harcını hep birilikte atacağımız büyük ve şanlı yolculuğumuzun ilk adımıdır. Sorumlu davranmak, birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirip geleceğe güvenle bakmak gerekir.

* Beş ay sonra yerel seçimler var. Kurultayımız biter bitmez yerel seçimler için omuz omuza vereceğiz. Her sokakta, her mahallede, her fabrikada, her okulda, her tarlada halkımızla buluşacağız. 2. yüzyılın Türkiyesi'ni hep birlikte inşa etmeye başlayacağız. Birçok ilçede ve metropollerde yerel seçimleri hep birlikte kazanacağız!

* Biliyorsunuz, milletimizin önüne çeşitli tarihleri vizyon diye koyanlar oldu. Bundan sonra tarihleri biz belirleyeceğiz, biz! 2024 seçimlerini kazandıktan sonra 2028, 2029, 2033 ve 2038’i de kazanacağız. Türkiye’nin geleceğini kurmaya kentlerdeki tecrübemizle yerelden başlayacağız. Buna yürekten inanıyorum. Zira partimizin bir neferi olarak görüyorum ki... Edirne’den Kars’a, Samsun’dan Hatay’a kadar vatandaşlarımız Türkiye’yi zengin, güçlü ve adil kılacağına inandığında, partimizi desteklemeye dünden hazır. O yüzden çok çalışacağız, çok terleyeceğiz, hiç durmayacağız.

Nâzım Hikmet'in şiiriyle seslendi

Büyük şairin dediği gibi...

“Güzel günler göreceğiz çocuklar...

Güneşli günler göreceğiz.

Motorları maviliklere süreceğiz çocuklar

Işıklı maviliklere süreceğiz…”

* Ve günü geldiğinde çocuklarınıza, torunlarınıza “o kurultayda ben de vardım” diyeceksiniz. “O kurultayda benim de verdiğim kararlarla bugün mutlu ve huzurluyuz” diye gururla geriye bakacaksınız. Buradan halkımızın umutla ve heyecanla geleceğe bakmasını sağlayacak yegane adres olarak çıkacağız.

* Sözlerime son verirken, bu salondaki herkesin Cumhuriyetimizi ve Demokrasimizi yeni baştan inşa edecek bir sürecin başında olduğumuz şuuru ile hareket edeceğine eminim. Sizleri, Ulu önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün partimiz ve milletimizle kurduğu Cumhuriyetimizin coşkusunu yüreklerinizde hissetmeye çağırıyorum.

* Bugün ve yarın sizlerin iradesiyle, ülkemizin tüm kesimlerini birleştirecek yeni ve güçlü bir vizyonun hikâyesini yazmaya başlayacağız. Bu irade ikinci yüzyılda ülkemize çoğulcu demokrasiyi, sıçrayarak kalkınmayı ve adil paylaşmayı armağan edecek.