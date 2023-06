İmamoğlu: Değişim anlayışını halen en güçlü şekilde talep eder durumdayım

Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilen 388 memurun göreve başlaması dolayısıyla düzenlenen programa katıldı.

Saraçhane'deki belediye binasının meclis salonunda gerçekleştirilen törende, göreve başlayan çalışma arkadaşlarına "Hoş geldin" diyen İmamoğlu, kendini kentin moderatörü gibi tarif ettiğine değindi. İmamoğlu, "O bakımdan şehrin bu koltuğuna oturan ya da kamuda seçilerek bir koltuğa gelen hiç kimse, o koltuğun ilgili ya da yetkili olduğu alanın sahibi asla değildir. Bunu vatandaşlarımızın bilmesi lazım... Siz de bu kurumun yöneticileri olarak bunu bilmelisiniz." ifadelerini kullandı.

Programın ardından İmamoğlu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı. CHP kurultay sürecini ve İmamoğlu'nun "değişim" mesajını hatırlatan bir gazetecinin "Aday mısınız?" sorusuna İmamoğlu, şöyle cevap verdi:

"Bir seçim yaşadık ve önemli bir seçim. Seçimler bir sonraki aşamasında mutlak bir öz eleştiri, bir muhasebe gerektirir ve bunun yapılması gereken hassas alanlar vardır. Şunun altını çizelim ne yazık ki 9 yılda üst üste üç kez seçim kaybettik. Cumhurbaşkanlığı seçimini kaybettik ve bu seçimlerden sonra da şunu yapamayız, yani aynı şeyleri yapıp yol yürüme gafletine kapılamayız. CHP Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli siyasi partisidir. Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran siyasi partidir. Çok partili döneme geçiş yapan siyasi partidir. Dolayısıyla CHP, irtifa kaybedebilecek bir parti asla olamaz. O bakımdan en üst seviyede bu sürecin en değerli bir şekilde irdelenmesi şart. Bu tabii genel merkezinden en ücra köşedeki örgütüne kadar bu muhasebenin şart olduğunun altını çizmek gerekir."

"Değişime kulak tıkayarak yol yürümek olmaz"

Değişim meselesinin çok önemli bir kavram olduğuna dikkati çeken İmamoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Ben, geçtiğimiz hafta yaptığım açıklamada, aslında çok net olarak güçlü bir değişimden bahsetmiştim. Topyekun bir değişim, bir anlayış değişimi, köklü bir değişim, detaylı bir değişim içeren kavramlar ifade etmiştim. Dolayısıyla ben, aynı yerde devam ediyorum. O değişim anlayışını, halen en güçlü şekilde talep eder durumdayım. Değişimin sadece bir kurul, heyet değişimiyle olmayacağını hepimiz biliriz. Değişim ihtiyacını ben tariflemiyorum. Bunu toplum tarifliyor. İnsanlar istiyor, kulağını buna tıkayarak yol yürümek olmaz. Kulağımızın açık olması, toplumun her kesimini dinlememiz ve her kesimin ne ses çıkarttığını ne istediğini anlamamız şart. Düşüncelerim bunlar. Bu düşüncelerimin üzerinden sizin ne çıkarttığınızı bilemem ama elbette ki mesele, bir makam ya da bir kurul meselesi değil."

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yaptığı görüşmelerde "Bu değişim sürecine liderlik ederek 'Evet ben gönüllüyüm" şeklindeki sözlerinin hatırlatılması üzerine İmamoğlu, şunları kaydetti:

"Ben, bütün bu duygu ve düşüncelerimi, çok geniş kapsamlı bir şekilde elbette ki kendisiyle paylaştım. Her zaman söyledim, ideallerim uğruna, her hususta görev almaktan asla çekinmem, çekinmedim. Demokrasinin bir neferi olmanın her kavrama dönük mücadeleyi en üst seviyede vermenin, bir neferi olmaya devam edeceğim. Aynı yoldayım, aynı yolda yürüyorum. Konuştuğumuz şeyler, bunlar."

"Mühim olan, değişimi gerçekleştirmek"

Kılıçdaroğlu'nun değişim söylemine karşı tepkisinin nasıl olduğu ve "Baba-oğul kavgası" konularındaki sorulara da cevap veren İmamoğlu, "Arkadaşlar, yani çok detay var. Bu detaylar, benim hayatımda çok yer işgal etmiyor. Hatta daha önemli bir şey söyleyeceğim size. İşte 'Siyasi yasak ne olacak, İstanbul Büyükşehir Belediyesi seçimi ya da yerel yönetim ne olacak…' Bakın bunların hepsi, evet cevapları verilmesi gereken sorular. Ama kervan yolda dizilir ve bu süreçler, inanın çok kolay bir şekilde çözülür ve karara bağlanır. Mühim olan, değişimi gerçekleştirmek. Ve bütün detayları aslında insanlarımız biliyor." şeklindeki konuştu.