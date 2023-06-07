CHP'den kur tepkisi: TL, dolar karşısında her gün pula dönüyor

CHP Malatya Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Veli Ağbaba, TL karşısında hızlı artışa geçen dolar kuru ile ilgili değerlendirme yaptı.

Ağbaba, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Seçim öncesi baskılanan dolar kuru,seçim sonrasında her gün bir önceki günün rekorunu kırıyor. Türk liramız dolar karşısında sadece bir gecede yüzde 6'dan fazla değer kaybederek 23.08 TL' ye kadar yükseldi. Milli paramız savunmasız bir şekilde her gün ne yazık ki pula dönüyor." ifadelerini kullandı.