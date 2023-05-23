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Kılıçdaroğlu: Bunlar gelirse dolar 30 TL'ye çıkacak

Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu, sosyal medyadan "Bu bir referandumdur" notuyla paylaştığı videoda, "Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm. Ama ekonomi için karar ver. Bunlar gelirse dolar 30 TL’ye çıkacak, 30. Unutma, o oyu benim için değil kendin için vereceksin." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesapları üzerinden, "Bu bir referandumdur. Ekonomik yıkımı yaşayan güzel ülkemizi son çıkışta kurtaracak mıyız, yoksa uçurumdan aşağı yuvarlanacak mıyız? Vatanını seven sandığa gelsin" notuyla bir video paylaştı.

Kılıçdaroğlu, "Sen beni sevsen de sevmesen de kabulüm. Ama ekonomi için karar ver. Bunlar gelirse dolar 30 TL’ye çıkacak, 30. Unutma, o oyu benim için değil kendin için vereceksin. Vatanını seven sandığa gelsin." şeklinde seslendi.

 

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