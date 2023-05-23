Ümit Özdağ: Süreç devam ediyor

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, 2. tur Cumhurbaşkanı seçimi ile ilgili sürecin devam ettiğini, sürecin olumlu geçmesi halinde yarın saat 11.00'de Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile basın toplantısı düzenleyeceğini duyurdu.

Özdağ, "Süreç devam ediyor. Hatay dönüşü Kılıçdaroğlu ile görüşeceğim." açıklaması yaptı.

Kılıçdaroğlu ile bu akşam görüşeceğini söyleyen Özdağ, seçim kararını yarın açıklayacaklarını açıkladı.

Özdağ, Sinan Oğan'ın Erdoğan'a desteği konusunda, "Sinan Bey'in kendi kararıdır, bu konuda kendisiyle farklı düşünüyoruz. Cehennemin kapılarını kapatmak için yola çıktık, biz hâlâ kapatmaya çalışıyoruz." dedi.