Özdağ’dan Kılıçdaroğlu ile görüşmesine ilişkin açıklama

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu ile gerçekleştirdikleri görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

Ümit Özdağ, açıklamasında şunları kaydetti: “Atatürk çizgisinde Türk milliyetçiliği zemininde kurulan Zafer Partisi'nin Genel Başkanı olarak, kuruluş ilkelerini koruma (Anayasa 1-4 madde ve 66. madde) ve terörle etkin mücadele için gerekenlerin yapılması, 13 milyon sığınmacının geri dönmesinin sağlanması ile ilgili şartları içeren, Türkiye Cumhuriyeti'ni daha ileri taşıma gayesiyle oluşturduğumuz mutabakat metnini, işbirliği esasları çerçevesinde CHP Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'na sundum. Millet ittifakı paydaşlarının onayını alması gerektiğini ifade etti. Kendisi, yarın saat 11.00'de yapacağım basın toplantısına kadar, Millet İttifakı'nın umarım olumlu cevabını iletecek. Büyük Türk milletine arz ederim.”