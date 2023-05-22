Kılıçdaroğlu, Ümit Özdağ ile görüştü

Cumhurbaşkanlığı seçiminin ikinci turu öncesinde adaylar, siyasi parti temsilcileriyle görüşme trafiğine hız verdi.

İlk olarak Adalet Partisi Genel Başkanı Vecdet Öz ile görüşme gerçekleştiren CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, akşam saatlerinde Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ ile bir araya geldi.

CHP'den yapılan açıklamaya göre, Kılıçdaroğlu ile Özdağ'ın görüşmesi basına kapalı gerçekleştirildi.