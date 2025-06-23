Öcalan ile görüşecek mi? Özel, Cengiz Çandar'a yanıt verdi

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, CHP Genel Merkezi'nde, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu ve beraberindeki heyetle bir araya geldi. Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında Özel, Dervişoğlu ve heyetini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Özel, DEM Parti’li Cengiz Çandar’ın, “Abdullah Öcalan Özgür Özel ve Sezgin Tanrıkulu ile görüşmek istiyor” sözlerinin sorulması üzerine “Cengiz Çandar’ın röportajını dikkatle okudum. Ona ilişkin söyleyebileceğim tek şey: Sayın Sırrı Süreyya Önder’in beni aradığı ve birtakım bu ifadeleri söylediği, benim de DEM heyetine randevu verip vermemek konusunda mütereddit olduğum, bu ifadeler üzerine kararımızı değiştirdiğimiz noktasındaki yaklaşımda bir hatırlama, bir zamanlama hatası var. Şöyle ki biz DEM Parti heyetine randevu vereceğimizi zaten söylemiştik. Ama onlar bütün partileri ziyaret edeceklerini söylemişlerdi. Daha sonra Sayın Erdoğan’a gitmeyecekleri, Sayın Erdoğan’ın heyeti kabul etmeyeceğine ilişkin söylemler gelişince, biz durumu yeniden değerlendirdik." dedi.

"Birtakım yanlış hatırlamalar oluyor"

Özel sözlerinin devamında "Daha sonrasında DEM Parti heyetini kabul ettik. Çünkü onlar turun sonunda Erdoğan ile de görüşeceklerini söylemişlerdi. Malumunuz o görüşme de gerçekleşti. O konudaki hassasiyetimiz Erdoğan ile görüşmeyip, Erdoğan’ın kendisini bu sürecin dışında tutup diğer partilerden randevu istenmesi sürecindeki tereddüdü MYK’mızda değerlendirmiştik. Bu değerlendirme, bu tereddüt, bahsedilen telefon konuşmasından 20 gün sonradır. ‘O gün öyle bir şey duyuldu da ondan sonra randevu verildi’ şeklindeki değerlendirme, birtakım yanlış hatırlamalar oluyor. Keşke Sırrı Süreyya Önder burada olsaydı da o süreci an an yaşamış kişi olarak bunu hatırlatsaydı. Onun dışındaki değerlendirmeler benim ilgi alanımda değil.” ifadelerini kullandı.