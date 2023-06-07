Kılıçdaroğlu: O faturaları silin

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremzedelerin ertelenen elektrik faturalarının toplu kesilmesine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Depremzedelerimize 3 ay erteledikleri elektrik faturalarını toplu kestiler. Aralarında 7 bin liraya varan rakamlarda fatura yolladıkları, uyuyacak çadır, yiyecek ekmek bulamayan, ağır kayıplar yaşamış vatandaşlarımız var. İnsafınız ve insanlığınız yok sizin. Allahtan korkun. O faturaları silin." ifadelerini kullandı.