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Kılıçdaroğlu: O faturaları silin

Deprem bölgesinde 3 ay ertelenen elektrik faturalarının toplu gönderildiğini belirten CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Aralarında 7 bin liraya varan rakamlarda fatura yolladıkları, uyuyacak çadır, yiyecek ekmek bulamayan, ağır kayıplar yaşamış vatandaşlarımız var. İnsafınız ve insanlığınız yok sizin. O faturaları silin." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi
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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, depremzedelerin ertelenen elektrik faturalarının toplu kesilmesine tepki gösterdi.

Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Depremzedelerimize 3 ay erteledikleri elektrik faturalarını toplu kestiler. Aralarında 7 bin liraya varan rakamlarda fatura yolladıkları, uyuyacak çadır, yiyecek ekmek bulamayan, ağır kayıplar yaşamış vatandaşlarımız var. İnsafınız ve insanlığınız yok sizin. Allahtan korkun. O faturaları silin." ifadelerini kullandı.

 

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