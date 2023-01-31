İranlı kadın yolcuların üzerinden uyuşturucu çıktı
İstanbul Havalimanı'nda İranlı iki kadının üzerinde 6,7 kilogram uyuşturucu yakalandı.
Hüseyin ASLİYÜCE
İstanbul Havalimanı dış hatlar geliş katı gümrüklü alan çıkışında rutin kontrollerini sürdüren İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü ekipleri, Tahran’dan gelen ikisi kadın toplam üç yolcunun hareketlerinden şüphelenerek kontrole tabi tuttu.
Yapılan kontrollerde kadın yolculardan Shırın K.,(32) ve Samira N.,’nin(36) giydikleri giysilerin kabarık olduğunu fark eden polis ekipleri, yolcuları detaylı arama gerçekleştirdi.
Kadın yolcuların her birinin üzerlerine 4’e paket halinde toplamda 6.7 kilogram metamfetamin sardıkları tespit edildi.
Yolcuların yapılan ilk sorgularında uyuşturucu maddeyi aynı uçakla Tahran’dan beraber geldikleri Reza M.,’den (32) temin ettiklerini söylemelerinin ardından, üç yolcu adliyedeki işlemlerinin tamamlanmasından sonra tutuklanarak Marmara Cezaevi’ne sevk edildi.