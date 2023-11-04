İsrail, bugün 3 camiyi daha vurdu
Bugün vurulan 3 camiyle birlikte İsrail bombardımanında tamamen yıkılan cami sayısı 55'e yükseldi. 112 camide ise hasar oluştu.
İsrail bombardımanı altındaki Gazze'de ibadethaneler hedef olmaya devam ediyor. Bugünkü saldırılarda Gazze Şeridi'nin güneyinde, Ali bin Ebi Talib, El-İsticabe ve batısında, Şeyh Zayid Al Nahyan camileri hedef alındı. Saldırıların ardındna tamamen yıkılan cami sayısı ise 55'e yükseldi
Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi Başkanı Selame Maruf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "İsrail işgal güçlerinin, son olarak Gazze kentinin batısında El-Ketibe bölgesinde yer alan Şeyh Zayid Al Nahyan Camisini bombaladığını" söyledi.
Maruf, bugün vurulan 3 caminin ardından İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında 55 caminin tamamen yıkıldığını, 112 caminin ise çeşitli şekillerde hasar aldığını kaydetti.