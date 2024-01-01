İsrail ordusu: Gazze'de 1 asker öldürüldü, 4 asker yaralı

İsrail ordusu yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'ndeki kayıplara ilişkin yaptığı açıklamada, 5. Tugay'ın 7020 taburundan çavuş Amichai Yisrael Yehoshua Oster'in (24) öldürüldüğünü ve 2 askerin ağır yaralandığı bildirdi.

Gazze Şeridi'nin kuzeyinde bir askerin, güneyinde ise bir subayın daha ağır yaralandığı aktarılan açıklamada, yaralı askerlerin tedavi altına alındığı kaydedildi.

Gazze Şeridi'ne saldırıların başladığı 7 Ekim'den bu yana ölen İsrail askeri sayısı, 173'ü karadan işgal sürecinde olmak üzere 507'ye yükseldi.