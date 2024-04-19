İstanbul Gaziosmanpaşa'da toprak kayması

İstanbul Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, bu akşam saat 19.30 sularında Gaziosmanpaşa İlçesi Yıldıztabya Mahallesi Bahadır Sokakta bulunan alanda toprak kayması meydana geldi. Alanda bulunan 14 gecekondu toprak kaymasından etkilendi, gecekondulardan 3’ü kullanılamaz hale geldi.

Bölgede yaşayan 70 kişi tedbir amaçlı tahliye edildi, olay yerine çok sayıda AFAD ekibi sevk edildi.

Olayda ölen ya da yaralanan olmadı.