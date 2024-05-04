İstanbul'da bazı yollar trafiğe kapatılacak

İstanbul'da Yenikapı Miting alanında Peygamber Sevdalıları Platformu tarafından düzenlenecek etkinlik nedeniyle bazı yollar saat 09.00'dan itibaren trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "05 Mayıs 2024 pazar günü, Yenikapı miting alanında Peygamber Sevdalıları Platformu organizesinde 'Mevlidi Nebi` adı altında yapılması planlanan açık yer toplantısı nedeniyle saat 09:00 itibariyle başlayıp program bitimine kadar trafiğe kapatılacaktır" denildi.

Kapanan yollar

Namık Kemal Caddesi İle Bu Caddeye Çıkan Tüm Cadde Ve Sokaklar, Namık Kemal Varyant, Şehit Vefa Kara Kurdu Üst Geçidi, Yenikapı İdo İskelesi İle Yenikapı Miting, Alanı Arası Yanyol (Yenikapı etkinlik alanı iç yolu), Mahramacı Sokak, İnkılap Caddesi, Küçük Langa Caddesi, Küçük Langa Aralığı Caddesi, Langa Bostanları Sokak, Yenikapı Marmaray’a Çıkan Tüm Cadde Ve Sokaklar

Alternatif güzergahlar

Vatan Caddesi, Millet Caddesi, Balat Sahil, Atatürk Bulvarı, Kennedy Caddesi

Beşiktaş'ta düzenlenecek olan 'Wing For Life Run 2024' ekinliği nedeniyle bazı yollar 12.00-17.00 arasında trafiğe kapatılacak.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Beşiktaş'ta düzenlecek olan 'Wing For Life Run 2024' etkinliği kapsamında bazı yolların trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "Saat 12.00-17.00 arasında düzenlenecek etkinlik kapsamında Muallim Naci Caddesi ile Ahmet Taner Kışlalı Caddesi kesişiminden Bebek istikametine çift yönlü, Kuruçeşme Caddesi çift yönlü, Bebek Arnavutköy Caddesi'nden Arnavutköy ışıklarına kadar ve Cevdetpaşa Caddesi ile İnşirah Caddesi kesişiminden Arnavutköy istikameti trafiğe kapatılacak.

Trafik akışı alternatif güzergahlar olarak belirlenen Dereboyu Caddesi, Portakal Yokuşu, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi, Ahmet Adnan Saygun Caddesi, Kuruçeşme Çağrı Sokak, Yeşilpınar Sokak, Arnavutköy Dere Sokak, Bebek Hamam Sokak üzerine yönlendirilecek" denildi.