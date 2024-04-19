İstanbul'da bu geceye dikkat!

İstanbul Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, İstanbul'da bu gece gök gürültülü sağanak yağışın etkili olacağı belirtildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün değerlendirmelerine göre maga kentte bu gece saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağışların yerel kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (30-70kg/m2) olmasının beklendiği kaydedildi.

Paylaşımda, vatandaşlara ani sel, su baskını, yıldırım gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması uyarısında bulunuldu.