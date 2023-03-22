İstanbul’da satılık konut patlaması!

Gayrimenkul veri analiz platformu Endeksa’nın verilerine göre, mega kentte satılığa çıkarılan konut sayısı, şubat ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 53,8 oranında artış gösterdi. Satılık konut sayısı sadece şubat ayında ise bir önceki aya göre yüzde 49 arttı.

Düşük DASK ödemeleri de satış eğilimine ivme kazandırdı. Satılık sayısındaki hızlı yükseliş, konut fiyatlarındaki artış eğilimini de frenledi. Şubatta konut fiyatlarındaki değer artışı, yüzde 6’da kaldı.

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