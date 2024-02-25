İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacak! 26 Şubat 2024 BEDAŞ kesinti programı!
BEDAŞ tarafından yapılan duyuruyla birlikte, İstanbul'un 19 ilçesinde elektrik kesintisi yapılacağı açıklandı. Peki, elektrikler ne zaman kesilecek? İşte 26 Şubat 2024 BEDAŞ elektrik kesinti programı...
Planlı bakım çalışma programı
1) 26.02.2024
09:00-17:00
Bakım Programı Çalışması
ARNAVUTKÖY - HASTANE mah HARAÇÇI-HADIMKÖY YOLU sk/YEŞİLBAYIR mah YAPI, ŞİMŞİR sk ve civarı
2) 26.02.2024
04:00-06:00
Bakım Programı Çalışması
ARNAVUTKÖY - ÖMERLİ mah ve civarı
3) 26.02.2024
02:00-04:00
Bakım Programı Çalışması
ARNAVUTKÖY - ÖMERLİ mah ve civarı
4) 26.02.2024
10:00-11:00
Yatırım Programı Çalışması
ARNAVUTKÖY – YEŞİLBAYIR mah BABA NAKKAŞ, YAPI sk ve civarı
5) 26.02.2024
00:00-02:00
Bakım Programı Çalışması
ARNAVUTKÖY – ÖMERLİ mah ADNAN KAHVECİ, seciye sk ve civarı
6) 26.02.2024
09:00-16:00
Bakım Programı Çalışması
AVCILAR- FİRUZKÖy mah KIRLANGIÇ. KOZA, KURŞUN, KUŞ, MAVi, MÜMTAZ SEVINÇ, MİKAİL, ONOK, PLEVNE, POYRAZ, SADABAT, SADIK, SEL, SELİM, SEVTAP, SEVINÇ, SEYİR, TAN, TAŞER, TETİK, TOKER, TOLGA, TUBA, TURAN, TÜTÜN, TİRYAKi SUYU, ULUDAĞ, YEDİTEPE, YONGACI, YUSUF, ÇAVUȘ, ÇETE, ÇOLAK, ÖN, ÖNER, ÖZGÜNER, ÖZIŞIK, ÜLKEM, ÜLKER, ÜST, ŞAN, ŞÜKRÜ sk /YEŞİLKENT mah ATİLLA İLHAN, BALCIBÜK ve civarı
7) 26.02.2024
09:00-16:00
Bakım Programı Çalışması
AVCILAR - FİRUZKÖY mah 19 MAYIS, AKKUŞ, ALABORA, ALT, ALİ GÜLMEZ, AŞIK VEYSEL, BALCIBÜK, BAYINDIR, BODUR, BOZKIR, BURGAZ, BİLGEHAN, CANBAK, CANBAZ, DALGA, DALGIC, DELİORMAN, DENİZ YILDIZI, DESTAN, DEĞİRMENCİ, DURAK, DURAN, DURMAZ, DİNÇER KARAY, ELMAS, EMEK, EMİN, ERENLER, F23, FİRUZE, G-832, GÖZTAŞI, GÖÇEN, GÖÇMENLER, GÜLLÜLER, GÜLMEZ, HASAN ÖNEL, KARA İBRAHİM, KARAGÖZ, KAZIM KARABEKİR, KEHRİBAR, KERİM TEKİN ve civarı
8) 26.02.2024
09:00-12:00
Bakım Programı Çalışması
AVCILAR-AMBARLI mah ADIL, BANKACI, CUMHURİYET, DİNÇER, FEVZİ ÇAKMAK, FULYA, MEZARLIK, RAHMİ REİS, YÜCEL, ŞEHİT ABDULLAH KALA sk ve civarı
9) 26.02.2024
13:00-16:00
Bakım Programı Çalışması
AVCILAR CİHANGİR mah ŞEHİT JAN. KOM. ONB. AYHAN ARSLAN, ŞEHİT P. ONB. MURAT ŞENGÖZ sk ve civarı
10) 26.02.2024
09:00-16:00
Bakım Programı Çalışması
AVCILAR-YEŞİLKENT mah G-1, G-10, G-11, G-12, G-13, G-14, G-15, G-16, G-17, G-2, G-3, G- 4, G-5, G-535, G-551, G-6, G-658, G-660, G-661, G-662, G-663, G-664, G-665, G-667, G-668, G-669, G-670, G-671, G-672, G-673, G- 675, G-676, G-677, G-678, G-679, G-680, G- 681, G-682, G-683, G-684, G-685, G-686, G-687, G-688, G-689, G-691, G-692, G-693, G-694, G-695, G-696, G-697, G-698, G-699, G-7, G-700, G-701, G-702, G-703, G-704, G-705, G- 706, G-707, G-708, G-709, G-710, G-711, G-712, G-713, G-714, G-715, G-716, G-717, G-718, G-719, G-720, G-721, G-722, G-723, G-724, G-725, G- 727, G-728, G-729, G-730, G-731, G- 732, G-733, G-734, G-735, G-736, G-738, G-740, G-741, G-742, G-743, G-744, G-745, G-746, G-747, G-748, G- 749, G-750, G-751, G-753 ve civarı
10) 26.02.2024
09:00-17:00
Bakım Programı Çalışması
BAĞCILAR - FATİH mah 1825., 1824., 1858., 1864., 1865., 1866., CAMİ, MASLAK sk ve civarı
11) 26.02.2024
00:00-06:00
Bakım Programı Çalışması
BAĞCILAR-GÜNEŞLİ mah ÜSKÜP, 1366. sk / DEMİRKAPI mah 1593., 1597., 1598., 1599., 1600, 1601., 1606., 1607., 1612., BAĞCILAR ASFALTI sk/YENİMAHALLE mah 1513., 1514., 1515., 1516., 1517., 1519., 1520., 1526., BAĞCILAR ASFALTI, MAHMUTBEY sk ve civarı
12) 26.02.2024
09:00-12:00
Bakım Programı Çalışması
BAĞCILAR-YILDIZTEPE mah 492., 507., ŞEHİT TEĞMEN HASAN HÜSEYİN AKSOY sk ve civarı
13) 26.02.2024
12:00-16:00
Bakım Programı Çalışması
BAHÇELİEVLER-BAHÇELİEVLER mah DİZER, HACER HANIM, KOMİK HASANEFENDİ, MEHMETÇİK, RESSAM HALİM, ÇAY ÇİÇEĞİ sk ve civarı
14) 26.02.2024
09:00-13:00
Bakım Programı Çalışması
BAHÇELİEVLER- BAHÇELİEVLER mah ve civarı
15) 26.02.2024
09:00-12:00
Bakım Programı Çalışması
BAHÇELİEVLER SİYAVUŞPAŞA mah MUSTAFA KEMALPAŞA, ÇAVUŞPAŞA, ÇEŞME, ŞEHİT HÜSEYİN UZUNAL sk/ŞİRİNEVLER mah BARBAROS, BENTLER, CENGİZ TOPEL, SARNIÇ, ÇEŞME sk ve civarı
16) 26.02.2024
01:00-03:00
Bakım Programı Çalışması
BAKIRKÖY - KARTALTEPE mah AKIN YOLU, AKSOY, AKSU, ALEMDARLAR, AVNİYE, BEHİRE, BELEDİYE HEKİMİ, BOZTEPE, BİTİŞİK BAĞLAR, DOST, FİLİZ, GENERAL ŞÜKRÜ KANATLI, GENÇLER, GÜLBEŞEKER, HAZIM KÖRMÜKÇÜ HULUSİ DEMİRELLİ, KARLITEPE, KARTALTEPE, KOŞUYOLU, MEKTUPCU, PARK ÖNÜ, RUŞENBEY, SARAÇOĞLU, SEFALI, TALAT ARTEMEL, TERAKKİ, TEZ, YAYLA DAĞI, YILDIZ TEPE, ÇİÇEKDAĞLI, ÜÇTEPE, İKİZTEPE sk/SAKIZAĞACI mah ASMALI SAKIZ, MUHARRIR AHMET RASİM, YURT SAHİBİ, İSTANBUL sk/ YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ, ARALIK, HATBOYU ÇIKIŞI, HAZIRLIK, HUBAN, KARAKOL, MEKTEP ARKASI, MEKTEP YOLU, MUHTAR TAHSİN, REYHAN, TEYYARECİ FETHİ, YANIK SES, VENİ FIRIN, İSTANBUL sk/YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk/ZEYTİNLİK mah FISEKHANE sk ve civarı
16) 26.02.2024
01:00-03:00
Bakım Programı Çalışması
BAKIRKÖY - ATAKÖY 3-4-11. KISIM mah KİLİTBAHİR sk /CEVİZLİK mah BANKA GEÇİDİ, DANTELACI, EBUZİYA, FAHRİ KORUTÜRK, HAFIZ ÇIKMAZI, HALLAÇ HÜSEYİN, HAMAM, HATBOYU ÇIKIŞI, HUBAN, HÜSREVİYE, MOR SÜMBÜL, MUHASEBECİ, NİYAZİ BEY, REYHAN, İMREN, İSTANBUL sk ve civarı
17) 26.02.2024
09:00-17:00
Bakım Programı Çalışması
BAKIRKÖY - CEVİZLİK mah İSTANBUL sk/KARTALTEPE mah BELEDİYE HEKİMİ, GENERAL ŞÜKRÜ KANATLI, ŞÜKRAN ÇİFTLİĞİ sk/ZUHURATBABA mah AYDINLAR, BESTEKAR RAUF YEKTA, DR. SALİH ZEKİ, KENT, MAHMUT MORALI, RÜZGARLI BAHÇE, YENİ İNCİRLİ YOLU, ZUHURATBABA, İNSİRLİ, ŞÜKRAN ÇİFTLİĞİ sk ve civarı
18) 26.02.2024
09:00-17:00
Bakım Programı Çalışması
BAKIRKÖY-KARTALTEPE mah AHU, AYDIN YUVA, BAHARLI BAHÇE, BAHÇESARAY, BAŞARI, LİMON ÇİÇEĞİ, PELİNLİ, PEMBE AY, SAYFİYE, YAVUKLULAR, YUNUS NADİ, İNCİRLİ sk/OSMANİYE mah AYDIN YUVA, OLGUNLAR sk/YENİMAHALLE mah 10 TEMMUZ sk/YEŞİLKÖY mah AHMET TANER KIŞLALI sk/ ZUHURATBABA mah AKATLAR, DR. TEVFİK SAĞLAM, HAKSEVER, TATLINAR, İNCİRLİ sk ve civarı
19) 26.02.2024
00:00-06:00
Bakım Programı Çalışması
BAŞAKŞEHİR – KAYABAŞI mah UĞURLU sk ve civarı
20) 26.02.2024
16:00-18:00
Bakım Programı Çalışması
BAŞAKŞEHİR – BAŞAK mah/KAYABAŞI mah ve civarı
21) 26.02.2024
00:00-06:00
Bakım Programı Çalışması
BAŞAKŞEHİR – KÜÇÜKÇEKMECE mah/ KAYABAŞI mah ve civarı
22) 26.02.2024
09:00-17:00
Bakım Programı Çalışması
BAŞAKŞEHİR - BAHÇEŞEHİR 1. KISIM mah AŞIK MAHSUNİ ŞERİF, SÜZER sk/BAHÇEŞEHİR 2. KISIM mah SÜZER sk ve civarı
23) 26.02.2024
10:00-18:00
Bakım Programı Çalışması
BEŞİKTAŞ -LEVENT mah BÜYÜKDERE, KIVILCIM, LEVENT sk ve civarı
24) 26.02.2024
09:00-16:00
Bakım Programı Çalışması
BEYLİKDÜZÜ - ADNAN KAHVECİ mah KONAK, YAVUZ SULTAN SELİM sk / AVRUPA, YAVUZ SULTAN SELİM, KONAK ÇAMBAŞI sk ve civarı
25) 26.02.2024
10:00-14:00
Bakım Programı Çalışması
BEYOĞLU - PİYALEPAŞA mah AKMAN, AKÇİÇEK, ATAK, BABAPINAR, BÜYÜK ATAK, CANDAN, DEMİRCİ, DOĞAN, DİRİ, GÜNÜ GÜZEL, KADINLAR ÇEŞMESİ, KARAAĞAÇ, PİYALEPAŞA, SIRAÇ, TOROS, VALİDE ÇEŞMESİ, YENER, ÜST BARUTHANE, İNCİRKUŞU sk ve civarı
26) 26.02.2024
09:00-17:00
Bakım Programı Çalışması
BEYOĞLU - HALICIOĞLU mah BABA, BADEM ÖNÜ, BÜKLÜM, CELALZADE, DENİZ, ELVANDİREK, FISTIKLI BAHÇE, FUTACI, KALFA YAMAĞI, KANDEMİR, KANDEMİR ÇIKMAZI, KAPI KAHYASI, KAPI KAHYASI ARALIĞI, KAYALAR, KUDÜM, KİŞMİRİ, MALTIZ, SALLABAŞ, TATAROĞLU, TOPAĞAÇ, TURŞUCU HÜSEYİN, YENİ ÇIKSALIN CAMİİ sk/PİRİPAŞA mah ERGANUH, FISTIKLI BAHÇE, FISTIKLI BAHÇE ARALIĞI, GÖKTUĞ, MANOLYA, MİSKET, TELLAL ARALIĞI ÇIKMAZI, TELLAL ÇIKMAZI, TURŞUCU CAMİ, TURŞUCU HÜSEYİN, TURŞUCU ÇEŞMESİ, YAPRAKLI ÇIKMAZI, ÇOPUR sk ve civarı
27) 26.02.2024
10:00-14:00
Bakım Programı Çalışması
BEYOĞLU KEMANKEŞ KARAMUSTAFAPAŞA mah DENİZCİLER, KILIÇ ALİPAŞA MESCİDİ, ODUN MEYDANI sk/KILIÇALİ PAŞA mah MECLİS-İ MEBUSAN sk/PİYALEPAŞA mah AKMAN, AKÇİÇEK, ATAK, BABAPINAR, BÜYÜK ATAK, CANDAN, DEMİRCİ, DOĞAN, DİRİ, GÜNÜ GÜZEL, KADINLAR ÇEŞMESİ, KARAAĞAÇ. PİYALEPAŞA, SIRAÇ, TOROS, VALİDE ÇEŞMESİ, YENER, ÜST BARUTHANE, İNCİRKUŞU sk ve civarı
28) 26.02.2024
10:00-14:00
Bakım Programı Çalışması
BEYOĞLU - BOSTAN mah KARAKURUM, KAŞKAVAL, KURDELA, KURTULUŞ DERESİ, SERDAR ÖMERPAŞA, YAYA KÖPRÜSÜ sk/ BÜLBÜL mah ATLI ASES, BÜYÜK ŞİŞHANE, DEREOTU, DIP, GRANİT, GÖLBAŞI, HAVA HOŞ, IRMAK, KAPANCA, KARPUZ, KAVUNCU HASAN, KILBURNU, KURTULDU, LEMAN, MISIR BUĞDAYI, PAŞA BAKKAL, SAKIZ AĞACI, SERDAR ÖMERPAŞA, TURAN, VİŞNECİ, YENİ KAFA, ZABITA sk/ ÇUKUR mah KARAKURUM, MERMER, SAKIZ AĞACI sk ve civarı
29) 26.02.2024
10:00-15:00
Bakım Programı Çalışması
BEYOĞLU- CİHANGİR mah AKYOL, PÜRTELAŞ, SOMUNCU sk ve civarı
30) 26.02.2024
09:00-17:00
Bakım Programı Çalışması
BÜYÜKÇEKMECE - BÜYÜKÇEKMECE ilce MERKEZ-19 MAYIS mah AKEL, KEMAL ATATÜRK, NUTUK, ÇEMBERLİTAŞ, İNÖNÜ, İSTANBUL 1, ŞEVKİ ARI sk/ DİZDARİYE mah CUMHURİYET 5, D-100 KARAYOLU, ENVERPAŞA, FEVZİ ÇAKMAK 1, HAMAM, IHLAMUR, KEMAL ATATÜRK, MİMAR SİNAN, İBRAHİM AHMETAĞA, İMARET CAMİ, İMARET CAMİ ARKASI, İNÖNÜ sk/FATİH mah UMUTREIS sk ve civarı
31) 26.02.2024
10:00-17:00
Bakım Programı Çalışması
BÜYÜKÇEKMECE -HÜRRİYET mah ATATÜRK 2, BOZBEYOĞLU, DALBUDAK, DALGIÇ, DALYAN, DAVUTPAŞA, DEMİR, DENİZHAN, DEREN, DERGAH, DERYA 1, DEĞİRMEN 3, DOLAPÇILAR, DOLU, DOLUNAY, DOĞANTEPE, DOĞRAMACI, DURUSU, DÖNER, DÖRTYOL, DÜNYA, DİCLE 2, DILARA, DİNÇ, DİNÇER, DIRHEM, FEVZİPAŞA, GEZEGEN, HANIMAĞA, HAVADAR, KÖKNAR, МЕНТАР 3, MİMAR, PAŞAKAPI, SELVİ, VENUS 1, YOLCU, ZAMBAK 3, ÇAĞLAYAN 1, ÇEŞMEYOLU, ÇIRAK, İSTİKLAL sk/ MURAT ÇESME mah GÜLSEREN, MİMAR, NEŞENUR, PANAYIR sk ve civarı
32) 26.02.2024
09:30-17:30
Bakım Programı Çalışması
ESENLER - ORUÇREİS mah ve civarı
33) 26.02.2024
12:30-16:00
Bakım Programı Çalışması
EYÜPSULTAN – NİŞANCİ mah OTAKÇILAR sk ve civarı
34) 26.02.2024
09:30-12:00
Bakım Programı Çalışması
EYÜPSULTAN – DEFTERDAR mah MEŞATLIK sk ve civarı
35) 26.02.2024
10:30-12:00
Bakım Programı Çalışması
EYÜPSULTAN - MERKEZ mah 3.GÜMÜŞ, BALIKÇI BAKKAL, KIRKMERDİVEN sk/ISLAMBEY mah BALIKÇI BAKKAL, BULBULDERE sk ve civarı
36) 26.02.2024
09:30-16:30
Bakım Programı Çalışması
EYÜPSULTAN - ESENTEPE mah 1.ESEN ÇIKMAZI, AKATLAR, AKDOĞAN ÇIKMAZI, ALIŞIK, BİROL, CEVAHİR, DENİZ, DERYA, ENGİN, ESEN, FIRTINA, GAZİOSMANPAŞA, KAYIKÇI, KOSE, MORGÜL, NASİP ÇIKMAZI, SARDUNYA, SÜRMENELİLER, SÜRMENELİLER ÇIKMAZI, UÇAK, VAROL, YENİBAHAR, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, ZAMBAK, ÇELİK, ÖZER sk/ SAKARYA mah 1.BAHÇELİ, 1. MERDİVENLİ, 2.CİHAN, 2.GÜNEŞ, 3.BAŞAK, 3.HİLAL, 3.LALE, 6.KARANFİL, AKAR, ATİK, BATTALGAZİ, BEŞİRGAZİ, BEŞİRGAZİ ALT, DİDEM, GÜNTERE, KARTOPU, KERVAN, KUYU, MİMARSİNAN, NERGİS, PERVIN, SEBIL, SULTAN, YILDIZ TABYA ALİBEYKÖY, ÇETİNKAYA, İKİKÖŞELİ, ŞADAN, ŞENPINAR sk ve civarı
37) 26.02.2024
00:00-06:00
Bakım Programı Çalışması
GAZİOSMANPAŞA – KARADENİZ mah 1179. Sokak ve civarı
38) 26.02.2024
09:00-17:00
Bakım Programı Çalışması
GAZİOSMANPAŞA - KARADENİZ mah 1160., 1160/1., 1168., 1168/2., 1168/3., 1168/4., CEBECİ, ERTUĞRUL GAZİ sk/KARAYOLLARI mah 649., CEBECI sk ve civarı
39) 26.02.2024
00:00-06:00
Bakım Programı Çalışması
GAZİOSMANPAŞA - KARADENİZ mah 1144., 1166., 1168., 1168/1., 1169., 1170., 1170/1., 1170/2. 1170/3., 1170/4., 1170/5., 1171., 1172., 1173., ERTUĞRUL GAZİ sk ve civarı
40) 26.02.2024
10:00-13:00
Bakım Programı Çalışması
KAĞITHANE – HAMİDİYE mah CENDERE sk ve civarı