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İsveç'te 10 kişiyi öldüren bombalı eylemci Bodrum'da yakalandı

İsveç'te "Ateşli silah ve patlayıcı bulundurma" ile 10 kişinin ölümüne neden olma suçlarından uluslararası arama kaydı bulunan Michael Lindström, Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin nefes kesen operasyonuyla Bodrum'da yakalandı.

Haber Merkezi
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İsveç'te 10 kişiyi öldüren bombalı eylemci Bodrum'da yakalandı
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İsveç'te el bombası ve silahla 10 kişinin ölümüne neden olan eylemlerin baş şüphelisi, aynı zamanda uzun namlulu silahlarla İspanya'da çatışmaya giren Lindström'ün, 7 Ocak'ta Fas'tan İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na geldiği tespit edildi.

Lindström'ün sonrasında iç hat seferiyle Milas-Bodrum Havalimanı'na iniş yaptığı belirlendi. Takibe alınan zanlının, Bodrum'un Tilkicik Koyu'nda bir evde saklandığı belirlendi.

Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Bodrum İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, 17 Ocak'ta operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda Lindström'ün saklandığı evde yapılan aramalarda; 2 tabanca şarjörü, 10 mermi, 9 bıçak, 1 muşta ve 2 havalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan Lindström, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Mahkeme, zanlıyı tutuklayarak cezaevine gönderdi. Türk asıllı İsveç vatandaşı 20 yaşındaki Serhat Muhammet Budak da yardım ve yataklık yapmak suçundan jandarma ekiplerince yakalanarak tutuklandı.

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