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İYİ Parti'nin Kayseri adayları belli oldu

İYİ Parti'nin 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için Kayseri'deki başkan adayları açıklandı. Partinin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kazım Yücel oldu.

Haber Merkezi
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İYİ Parti'nin Kayseri adayları belli oldu
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İYİ Parti, 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimler için Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı.

Genel Başkan Meral Akşener’in katılımıyla dün İYİ Parti Genel Merkezi’nde Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı ile ilçelerinin adayları duyuruldu.

Yapılan açıklamaya göre İYİ Parti Kayseri Büyükşehir Belediye Başkan adayı Kazım Yücel oldu. İlçelerde ise Özvatan’a Halil İbrahim Çağrı, Felahiye’ye Ali Dinçer Kuzugüden, Yeşilhisar’a Salih Karagöz, İncesu’ya Recep Güngör, Bünyan’ya Erhan Özhan, Yahyalı’ya Mustafa Balcı, Develi’ye Söngül Özdemir, Kocasinan’a Yurdaer Şahin, Melikgazi’ye Sedat Kılınç aday gösterildi.

 

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