Seferihisar açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem
İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, İzmir ve Aydın çevresinde hissedildi.
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Ege Denizi'nde İzmir'in Seferihisar ilçesine yaklaşık 28 km uzaklıkta 4,5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre, saat 11.02’de Ege Denizinde İzmir’in Seferihisar ilçesi açıklarında 4,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Yerin 6.97 kilometre derinliğinde oluşan sarsıntı, İzmir ve Aydın çevresinde de hissedildi.