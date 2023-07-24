Kabine toplandı
Kabine, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı.
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı.
Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantı, saat 15.50'de başladı.
Toplantıda, Erdoğan'ın Körfez turu değerlendirilecek.
Enflasyonla mücadele ve fahiş kira artışlarının da toplantı gündeminde yer alması bekleniyor.
Toplantıda yurt içinde ve sınır ötesinde devam eden terörle mücadele operasyonları hakkında sunum yapılacak.
Erdoğan, toplantının ardından açıklama yapacak.