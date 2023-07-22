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Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cezayir Cumhurbaşkanı Tebbun ile görüştü. Görüşmenin ardından heyetler arası toplantıya geçildi.

Haber Merkezi
AA
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Abdulmecid Tebbun'un görüşmesi sona erdi.

Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen görüşme yaklaşık 2 saat sürdü.

Görüşmede, Türkiye ile Cezayir arasındaki ikili ilişkilerle iki ülke arasında iş birliğinin geliştirilmesi için atılabilecek adımlar ele alındı.

İki liderin baş başa görüşmesinin ardından heyetler arası toplantıya geçildi.

 

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