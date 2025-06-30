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Yenidoğan Çetesi davasında beşinci duruşma: 19'u tutuklu 58 sanık hakim karşısına çıkıyor

Yenidoğan Çetesi davasında örgüt lideri doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 19'u tutuklu 58 sanığın yargılanmasına bugün devam edilecek.

Haber Merkezi
İHA
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Yenidoğan Çetesi davasında beşinci duruşma: 19'u tutuklu 58 sanık hakim karşısına çıkıyor
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İstanbul'da yeni doğan bebekleri anlaşmalı olduğu hastanelere sevk ederek haksız kazanç sağlayan ve ihmali davranışlarda bulunarak ölmelerine neden olan Yenidoğan Çetesi'ne yönelik düzenlenen ikinci dalga operasyona ilişkin geçtiğimiz günlerde iddianame hazırlanmıştı.

Çetenin lideri olduğu belirtilen Fırat Sarı'yla birlikte hareket ettikleri belirlenen şüphelilere yönelik hazırlanan ve ana dava dosyası ile birleştirilen iddianame ile sanık sayısı 58'e yükselmişti.

Geçen duruşmada mahkeme, 10 tutuklu sanığın tahliyesine hükmetmişti.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesi'nde bugün saat 10:00'da görülecek beşinci duruşmada doktor Fırat Sarı'nın da aralarında bulunduğu 19'u tutuklu 58 sanığın yargılanmasına devam edilecek.

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