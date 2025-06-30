CHP kurultayı davası bugün görülecek: Masada hangi ihtimaller var?

İplerin gergin olduğu CHP'de, Genel Başkan Özgür Özel ve yönetiminde "mutlak butlan kararıyla Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına geçmesi", Kılıçdaroğlu cephesinde ise "kayyum" en kötü seçenek olarak görülüyor.

Sürecin partide "bölünmeye yol açabileceği" endişesini dile getiren birçok partili ise her iki seçeneğin sıkıntısını "kırk katır mı kırk satır mı tercihiyle karşı karşıyayız" sözleriyle dile getiriyor.

"Kurultaylar partisi" olarak anılan CHP, bu kez kozların kurultay salonunda değil, mahkemede paylaşılması tablosuyla karşı karşıya.

Partinin 4-5 Kasım 2023'de yapılan yapılan ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun 13 yıllık genel başkanlık koltuğunu Özgür Özel'e devrettiği 38. Olağan Kurultayı'nın iptali istemiyle açılan davanın ikinci duruşması bugün Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülecek.