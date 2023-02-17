Kamu ödemelerinde ‘vadesi geçmiş borç olmama’ şartı kaldırıldı

Hüseyin GÖKÇE



2007 yılında çıkarılan Tahsilat Genel Tebliği Seri:A Sıra no:1’de yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Tebliğ, Kamu İhale Kanununa tabi ödemeler yanı sıra kanuna tabi olmayan kamu tüzel kurum ve kuruluşlarının mal, hizmet alımı ile yapım işleri nedeniyle yapacakları ödemelerin de dahil olduğu bazı ödemelerin yapılabilmesi için ‘vadesi geçmiş borcunun bulunmaması’ şartı aranıyordu.

Tebliğe, “Vadesi geçmiş borcun bulunmadığına ilişkin belge aranılması zorunluluğu, 6/2/2023 tarihinde Kahramanmaraş’ta meydana gelen depremler nedeniyle 31/7/2023 tarihine kadar (bu tarih dahil) yapılacak ödemeler için aranılmayacaktır.” İfadesi eklendi.