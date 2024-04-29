Kapalıçarşı Fed kararına odaklandı: Altın değer kaybetti
ABD Merkez Bankası'nin (Fed) çarşamba günü alacağı kararı bekleyen Kapalıçarşı’da altın haftaya yüzde 0,29 değer kaybederek başladı.
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ABD Merkez Bankası'nin (Fed) Çarşamba günü alacağı kararı bekleyen Kapalıçarşı’da altın haftaya yüzde 0,29 değer kaybederek başladı.
Buna göre altının satış fiyatı 2.490,79 TL / Gr olurken, alış fiyatı 2.487,63 TL/Gr oldu. Altın Dolar/Ons olarak haftaya yüzde 0,02 değer kaybederek başladı. Uluslararası piyasada 2.338,18 dolardan satış yapılırken, alış fiyatı 2.337,98 Dolar/Ons oldu.