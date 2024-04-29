Kapalıçarşı Fed kararına odaklandı: Altın değer kaybetti

ABD Merkez Bankası'nin (Fed) Çarşamba günü alacağı kararı bekleyen Kapalıçarşı’da altın haftaya yüzde 0,29 değer kaybederek başladı.

Buna göre altının satış fiyatı 2.490,79 TL / Gr olurken, alış fiyatı 2.487,63 TL/Gr oldu. Altın Dolar/Ons olarak haftaya yüzde 0,02 değer kaybederek başladı. Uluslararası piyasada 2.338,18 dolardan satış yapılırken, alış fiyatı 2.337,98 Dolar/Ons oldu.