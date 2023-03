Kasaplar ve üreticiler et ithalatına sıcak bakıyor

Fikri CİNOKUR

Hayvan varlığı nedeniyle et ithalatına karşı çıkan kasaplar ve üreticiler, yem ve maliyet artışları nedeniyle et fiyatlarında her gün artış yaşandığını bu nedenle et ithalatının kaçınılmaz olduğu belirtildi.

Antalya Ticaret Borsası’nın sektörel toplantısında, et ve süt ile sera üretimindeki son gelişmeler tartışıldı. Antalya Ticaret Borsası (ATB) 5. Meslek Komitesi Üyesi Adnan İngeç, deprem sonrası hayvan varlığında kayıplar yaşandığını, yem fiyatlarının artması, artan girdi maliyetleri nedeniyle besicilerin süt ineklerini kesime göndermesi ve üreticinin üretimden çekilmesi gibi nedenlerle kırmızı ette kriz beklendiğini anımsattı.

Hayvan varlığının azalması nedeniyle et üretiminde sıkıntı yaşandığını, Ramazan ayında et fiyatının 300 TL’yi bulabileceğini söyleyen Adnan İngenç, şöyle devam etti: “Ramazan ayında gıda fiyatları iyice artar. Ette bu fiyat artışının daha fazla olacağını düşünüyorum. Yüzde 20, yüzde 30’lara kadar bir artış olur. Etin fiyatı bu Ramazan ayında 300 lirayı bulur. Hatta geçebilir diye de düşünüyorum. Devletin burada katkısı ne kadar olacak? Nasıl olacak? Bu önemli ancak bu deprem olayı devletin elini kolunu bağladı. Bu duruma nasıl bir politika uygulayacaklar bilemiyorum.”

“Et ithalatı kaçınılmaz oldu”

Bugün etin kilosunun 250 liraya geldiğini, girdi maliyelerinin çok arttığını, besicinin 80, 100 liraya aldığı yemin 400 liraya yükseldiğini, mazot ve elektrik fiyatları ile işçi maliyetlerinin büyük rakamlara çıktığını anlatan Adnan İngenç, şunları kaydetti:

“Yıllarca üreticiler ve kasaplar olarak et ithalatına karşı çıktık. Et krizi ile karşılaşmamak ve iç piyasayı rahatlatmak için ithal ete mecbur kalıyoruz. Et ithalatına sıcak bakıyoruz. Öyle bir hale geldik ki ithal etin kucağına düştük. Ette zor bir dönem bekleniyor. Deprem bölgesinde ne kadar hayvan telef oldu bilmiyoruz. Çok büyük sıkıntı var. Yurt dışından gelecek olan hayvanda bu fiyatlara geliyor. Çare, ithalat olacak. Maalesef ithal bağımlılığından kurtulamayacağız. Yem fiyatlarında eylüle kadar artış olmayacağı söylendi ancak 15 günde bir zam geliyor. Fiyatlar artıyor ama üreticinin kazandığı bir şey yok.”

“Sütün bedelini et ödüyor”

ATB Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Simav da konuşmasında sütün ihmal edilmesinin bedelini etin ödediğini söyledi.

Yem fiyatları ve girdi maliyetlerinin sürekli artması nedeniyle süt ineklerinin kesime gönderildiğini vurgulayan Simav, süt üretiminin yeterli olmaması nedeniyle daha pahalıya ithal edileceği konusunda defalarca uyardıklarını belirtti.



Şu anda süt fiyatının 11,5 TL olduğunu, uzun zamandır sorunların dile getirilmesine rağmen bir çözüm bulunamadığını anlatan Hüseyin Simav, şöyle devam etti: “Sütün ihmal edilmesinin bedelini et ödüyor. Deprem felaketi sonrasında üreticilerin sorunlarının çözümü de sekteye uğradı. Süt fiyatı güncellenmedi, üreticinin gözü artış kararındaydı. Artan maliyetler karşısında zarar eden süt üreticileri ineklerini kesime gönderdi. Önlem alınmaz ise süt krizi yaşanacağı uyarısında bulunmuştuk. Üretimdeki sorunlar nedeniyle süt temininde sıkıntılar baş göstermeye başladı. Damızlık hayvan bulmak bile zorlaştı. Sütün ihmal edilmesinin bedelini et ödüyor.”

“Süt fiyatındaki belirsizlik sürüyor”

Ulusal Süt Konseyi’nin belirlediği fiyat nedeniyle sütteki belirsizliğin devam ettiğini öne süren Hüseyin Simav, “Süt üreticisinin litre başına eline geçmesi tavsiye edilen fiyat 11 lira. Ama hâlâ belirsizlik devam ediyor. Maalesef bir aydan beri beklediğimiz güncelleme, bu son toplantıda da yapılmadı.



Süt fiyatıyla ilgili bize haber vereceklerini ve açıklanan fiyatın 1 Şubat’tan itibaren geçerli olacağını söylediler. Ama o tarih geçtiği halde bilgi veren olmadı. Sütte 11 liralık fiyat resmi olarak açıklanmadı ama gayri resmi yollarla uygulanıyor. Sanayici, üreticiye litre başına 11- 12 lira, bazen daha da üzerinde fiyat ödeyerek süt satın alıyor” diye konuştu.