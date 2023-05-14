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Kılıçdaroğlu: Bu gece uyumayacağız

CHP Genel Başkanı ve Millet İttifakı Adayı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bu gece uyumayacağız Halkım. YSK'yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi
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Kılıçdaroğlu, seçim sonuçlarına ilişkin bir tweet paylaştı. Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı, illerde veri girişinin sağlanması konusunda YSK'ya çağrı yaptı.

Kılıçdaroğlu'nun mesajı şu şekilde:

"Yüzde 60'lar ile başlayan kurgu şu anda 50'nin altına düştü. Sandık müşahitleri ve seçim kurullarındaki görevlilerimiz bulundukları yerden asla ayrılmasın. Bu gece uyumayacağız Halkım. YSK'yı uyarıyorum, illerdeki veri girişini sağlamak zorundasınız."

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