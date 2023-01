Kılıçdaroğlu: Demokrasi tarihimizde bir ilk

Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında değerlendirmelerde bulundu.

"Türkiye artık şunu bilmeli, ayrışmayacağız, inadına kucaklaşacağız. Kavga etmeyeceğiz, inadına barışacağız. Bu güzel ülkemize huzuru ne olursa olsun mutlaka ama mutlaka getireceğiz." diyen Kılıçdaroğlu, konuşmasında özetle şunları söyledi:

"Tek adam rejimi inşa edildiğinde Türkiye'nin bütün sorunlarını en kısa sürede çözeceğiz dediler. Meydan meydan gezdiler. Valileri, kaymakamları gezdi. Erdoğan geldi oturdu. Tek adam rejiminin faturası hepimizin önünde duruyor. Bu rejim yani tek adam sistemi Türkiye Cumhuriyeti Devleti için bir beka sorunudur.

"Doğal gaz fiyatını neden düşürmüyorsun?"

Rusya-Ukrayna savaşından sonra doğal gaz fiyatları yüzde 80 düştü. Erdoğan hiç ses çıkartmıyordu sanıyordu ki Bay Kemal'in dünyadaki gelişmelerden haberi yok. Hemen harekete geçtiler sadece sanayiciler için fiyatı düşürdüler. Konutlarda, iş yerlerinde yok. Kışın en ağır geçtiği mevsimin en derinden hissedildiği Erzurum ve Kars gibi kentlerimiz var. Doğal gaz fiyatını neden düşürmüyorsun? Dünyada yüzde 80 düştü. Milletin sırtına neden yıkıyorsun?

Allah nasip eder iktidar olduğumuz zaman göreceksiniz 3,5 ay sonra hiçbir hanenin, hiçbir evin ne doğal gazı, ne elektriği, ne de suyu kesilecek.

Asgari ücret

Asgari ücretin bu kadar hızlı eriyeceğini ben bile düşünemedim. Net asgari ücret 8 bin 506 lira 80 kuruş. 4 kişilik bir ailenin gıda, konut, giyim, sağlık, ulaşım, kültür fiyatları toplanıyor ve bunun üzerinden belirleniyor. Asgari ücret alanların sayısı yaklaşık 5 milyon 400 bin kişi. 5 milyon 400 bin kişi şu anda açlık sınırının altında maaş alıyor. Sarayda böyle bir şey yok. 4-5 yerden maaş alırsın. Keyfin yerinde ama 5 milyon 400 bin kişinin açlık sınırının altında maaş almasına imkan sağladın. Bütün asgari ücretli kardeşlerime sesleniyorum, benim görevim iktidar olduğumuzda hiçbir asgari ücretlinin açlık sınırı altında maaş almayacağı bir düzeni inşa etmektir. Bu iktidar bir zorba iktidarıdır.

Boğaziçi Üniversitesi

Zorba iktidarlar korkaktır. Korkaklığını zulmederek gidermeye çalışır. Boğaziçi Üniversitesi'ne kayyum atandı. Sonra ayrıldı. İkinci kez kendi içlerinden bir kayyum çıkardılar. Okulun içinden çıkan kişi aslında tam anlamıyla bir Brütüs. Boğaziçi Üniversitesi dünyanın en önemli ve saygın üniversitelerinden biriydi. Aldılar yerine Brütüs Naci'yi getirdiler. Hocaları kovdular, öğrencileri dövdürdüler, bir kulupleri vardı tamamen kapattılar ve okul 200 sıra geriye düştü.

Ortak Politikalar Mutabakat Metni

Ortak Politikalar Mutabakat Metni, böylesi bizim demokrasi tarihinde bir ilktir. Bunu gurur duyarak ifade etmek istiyorum. 6 lider bir araya geldik ve 6 lider devlet için bir beka sorunu haline gelen tek adam rejimini değiştirip bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi getirmek için bir araya geldik. Eğer Cumhuriyet tarihinde altı lider bir araya gelip 2 bin 300'ün üzerinde var olan sorunlara tek tek çözüm üretiyorsa, oy birliği ile yapıyorsa, gönül rahatlığıyla yapıyorsa Türkiye'nin geleceği aydınlıktır.

Yolsuzluklara karşı mücadele, işsizlik politikaları, Türkiye'nin saygınlığını koruyacak dış politikanın nasıl olması gerektiği, dijitali, bilgiyi, teknolojiyi nasıl yakalayacağız burada var. Hiç kimse endişe etmesin, devleti yeniden inşa edeceğiz.

Siz bir aradasınız, hiç bir araya gelip bir fotoğraf verdiler mi? Bir masanın etrafında toplanıp da önlerinde kağıtlar 'Memleketin sorunlarını nasıl çözeriz' diye düşündüler mi?

9 ana başlık, 2 bin 300'den fazla çözüm vaadimiz var. Ortak karar, ortak imza ve oy birliği ile alındı tamamı. Bizim tarihimizde bir ilktir. Bütün demokrasi tarihi kitabını yazacak olan hocalar bu kitaba atıf yapmadan bir kitap yazamayacaklardır. Biz duygularımızla değil, aklımızla hareket ediyoruz. Biz kavgayla değil aklımızla hareket ederek sorunları çözmeye çalışıyoruz.

Hayata geçirdiğimiz zaman göreceksiniz Türkiye'de her şey çok kısa sürede düzelecek. Bundan emin olmanızı isterim.

"İktidarın ismi değişecekti ama halkımın sefaleti aynen devam edecekti"

Bir konuda ta en başından beri çok açık ve net konuşuyorum. Bu beşli çetelerin, proje kisvesi altında devlet hazinesinden fazlasıyla götürdüklerini, paraları, malları onlardan tahsil edeceğim sözünü verdim. Çünkü o paralar bu ülkenin doğmamış bebeklerinin parasıdır. Bu çetelerle bu savaşı ilan etmeden önce dost meclislerinde çok uyarıldım. 'Aman başkan onlarla uğraşırsan o devasa para da seninle uğraşır' diye telkinlerde bulundular. 'Mafyası var, paramiliter grupları, derinleri var aman başkan dikkatli ol' diyen insanlarla bir araya geldim. Bunların tamamı samimi kaygılardı. Ben bütün bunları bilerek ve düşünerek yola çıktım. Ben bilmiyor muydum bu sürecin ne kadar kirli hale geleceğini. Silahların gölgesinde siyaset yapmak zorunda kalacağımı ben bilmiyor muydum? Elbette biliyordum. Görüşme talepleriyle geldiklerinde kabul edersem bu kirli düzenin hedefi olmayacağımı da gayet iyi biliyordum. Halkımın şunu çok iyi bilmesi ve beni çok iyi anlaması gerekiyor. Bu çetelerin bir kısmı bu saray iktidarından yani Erdoğan'dan da önce vardı. Her gelen iktidarla hizalanmış bunlar. Bunlar hep sistemin içinde kalmışlar, her gelene de yedirmişler. Ne kadar karanlık odak varsa hepsini beslemek zorundasın eğer bunlarla iş birliği yaparsan. Bunlar nasıl insan satın alacağı konusunda da uzmanlaşmışlar. Bunlarla görüştüğüm an emin olun aynı zamanda bu çarkın da bir parçası olacaktım. İktidarın ismi değişecekti ama halkımın sefaleti aynen devam edecekti. Bir Erdoğan gidecekti yerine yeni bir Erdoğan gelecekti.

"Suikast tehditleri gelmeye başladı"

Asıl panik, uzman ekiplerimiz, hazineden çalınan paranın peşine düştüğünde başladı. O raporlar masama geldiği an korkunç bir paniğe kapıldılar. Çalınan paranın toplamının 418 milyar dolar olduğunu saptayınca karalama kampanyaları ve suikast tehditleri gelmeye başladı. Ben korktum mu? Vız gelir tırıs geçer. Kale gibiyiz, sur gibiyiz, yiğit gibiyiz. Bu vesile ile devletimizin temel kurumlarından birisi olan Sayıştay'a ve denetçilerine seslenmek istiyorum. İktidara geldiğimizde o raporlara 418 milyar doları görmezsem, görevinizi layıkıyla yerine getirmemişsiniz demektir. Vallahi de billahi de raporda görmezsem yakarım sizleri. Çok değil, 3,5 ay sonra iktidara geldiğimizde kendi raporlarımızı sizin raporlarınızla karşılaştıracağım. Kim görevini yapmış, kim yapmamış göreceğiz. Son bir şans vermek için onlardan randevu talep edeceğim, gideceğim ve baş başa görüşeceğim. Şimdi konuştuklarımın daha ayrıntısını konuşacağım. Son bir Bay Kemal uyarısı yapmak istiyorum. Beytü'l-male dokunan yanacaktır."