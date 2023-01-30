Altılı Masa'nın mutabakat metni açıklandı: Enflasyonda tek hane, yüzde 5 büyüme

Maruf BUZCUGİL

ANKARA - Yapılacak seçimlerde ortak hareket etme kararı alan ve uzun süredir seçim beyannamesi üzerinde çalışan Altılı Masa, iktidara gelinmesi halinde uygulanacak politikaları içeren ortak Politikalar Mutabakat Metnini kamuoyuna duyurdu.

6 siyasi parti liderinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, ekonomiye yönelik atılacak adımlar da çeşitli sektörel başlıklarla ele alındı.

Ekonomiyle ilgili bazı başlıklar şöyle:

- Enflasyon 2 yıl içinde kalıcı şekilde tek haneye indirilecek

- TL yeniden itibar ve istikrar kazanacak

- Ortalama büyüme hızı yüzde 5’in üzerinde gerçekleşecek.

- 5 yılın sonunda dolar cinsinden dolar cinsinden kişi başına gelir en az iki katına çıkarılacak

- 5 yılda en az 5 milyon ilave nitelikli istihdam sağlayan iş imkanı oluşturacağız.

- 2018 sonunda yeniden gündeme gelen aşırı yoksulluk sıfırlanacak.

- Haksız gelir ve servet transferi ile rant devşirmeye dayalı politikalara son verilecek

- 5 yılın sonunda ihracat 650 milyar dolar seviyesine çıkacak, ihracatın kg değeri 2 doların üzerine çıkacak.

- Verimlilik yüksek katma değer ve rekabetçiliğe dayalı sektörel politikalarla üretim yapısı ithalata bağımlı olmaktan kurtarılacak.

- Merkez Bankası üst düzey atamalar TBMM’de nitelikli çoğunlukla yapılmasını sağlayacak düzenleme yapılacak.

- Merkez Bankası bağımsızlığına müdahaleye yol açan Fiyat İstikrar Komitesi kaldırılacak.

İhracat gelirinin yüzde 40’ını bozdurma şartı kaldırılacak

- İhracatçıların döviz gelirlerinin yüzde 40’ını Merkez Bankası’na satma zorunluluğu kaldırılacak, Eximbank’ın sermayesi güçlendirilecek. TİM ve ihracatçı birliklerinin yapısı revize edilecek. AB ve GB güncelleme müzakereleri hızlandırılacak.

- İhracatta yüksek teknolojili ürünleri payı yüzde 10’a çıkarılacak. Yeşil Dönüşüm Ar-Ge destek paketi hazırlanacak. Savunma sanayinde özel sektörün önü açılacak.

Cumhurbaşkanı 7 yıllığına bir kez seçilebilecek

Metnin yönetim ve adaleti ilişkin bölümlerinde ise Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisinin kaldırılması, cumhurbaşkanının 7 yıllığına bir kez seçilmesi öngörülüyor. Buna göre cumhurbaşkanı seçildikten sonra partisiyle ilgisi kesecek. OHAL kararnamelerine son verilecek.

Hakimler ve Savcılar Kurulu, Hakimler Kurulu ve Savcılar Kurulu olarak ikiye ayrılacak.

Seçim barajı yüzde 3’e düşürülecek, yurt dışındaki vatandaşlar en az 15 milletvekili ile TBMM’de temsil edilecek.

Tarım ve Gıda Bakanlığı kurulacak

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın ismi Tarım ve Gıda Bakanlığı olarak değiştirilecek. Her 5 yılda bir tarım ve hayvancılık sayımı yapılacak. Tarımsal KİT’ler etkin hale getirilecek. Çiftçilere kullandıkları gübre maliyetinin yüzde 50’si destek olarak geri verilecek. Tarımda indirimli elektrik tarifesi uygulanacak.