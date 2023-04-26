Kılıçdaroğlu: YSK'ya güvenmiyoruz

Kılıçdaroğlu, Sözcü TV'de CHP'nin seçim güvenliği çalışmalarıyla ilgili bilgi verdi. CHP Lideri, "Aynı zarfın içine konulan 4 seçim pusulasından 3'ü doğru 1'i yanlış diye karar alan bir Yüksek Seçim Kurulu, topluma güven vermez" ifadesini kullandı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun açıklaması şu şekilde:

"1,5 yıldır seçim güvenliği üzerinde çalışıyoruz. Türkiye'de kaç sandık var, bu sandıklar nerede? Hangi sandıkta görevlimiz olaçak, burdan Ankara'da görevli ekibiliz her bir sandık görevlisini siz hangi sandıkta görevlisiniz diye aradı. Doğru yanıt veriyorsa tamam bu işini biliyor, onlar aynı zamanda bizim eğitim merkezimizde eğitime alındılar. Bu konuda binlerce arkadaşımız eğitildi. Diğer partilerin de bununla ilgili çalışması var.

Biz Yüksek Seçim Kurulu'nun kararlarına ve onun rakamlarına biz Anadolu Ajansı'na da güvenmiyoruz. İstanbul seçimlerinde de bazı verileri vermemeye başladı Anadolu Ajansı, Yüksek Seçim Kurulu durdu verileri vermiyor. Ama bizim arkadaşlarımızını elinde tutanaklar vardı, kazanacağımızı biliyorduk.

Şunu rahatlıkla söyleyebilirim cumhuriyet tarihinde ilk kez bir siyasi parti seçim sandıklarının güveni için bu kadar önlem alıyor. Islak imzalı tutanaklar merkezimize gelecek. Barolar her bir okula bir avukat görevlendirdiler."